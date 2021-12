Omikron in Deutschland: Grünen-Gesundheits­experte Dahmen warnt vor Kurz­quarantäne

CSU-Chef Markus Söder hat sich dafür ausgesprochen, die Dauer der Quarantäne­pflicht einzuschränken. Da sich die Omikron explosions­artig ausbreiten werde, müsse man die aktuellen Regeln überarbeiten: „Wir können nicht das ganze Land in Quarantäne schicken“, begründete Söder das Aufweichen der Quarantäne­zeit.

Der Grünen-Gesundheits­politischer Janosch Dahmen hatte zuvor gewarnt, bei Personal­engpässen wegen vieler Omikron-Infizierter die Quarantäne­dauer zum Beispiel für das Gesundheits­personal zu reduzieren. „Ich halte nichts davon, die Quarantäne­pflicht für das Personal in Gesundheits­ämtern und dem Gesundheits­wesen zu verkürzen“, sagte Dahmen dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

„Wir laufen sonst Gefahr, dass sich das Virus nur noch einfacher ausbreitet“, so der gesundheits­politische Sprecher der Grünen im Gespräch mit dem RND. Die Omikron-Welle wird nach Einschätzung von Gesundheits­minister Karl Lauterbach (SPD) Deutschland voraussichtlich zum Jahres­wechsel erreichen, spätestens jedoch zum Jahres­beginn.

Dahmen will nur wenige Ausnahmen

Expertinnen und Experten warnen bereits mit Blick auf die Erfahrungen in anderen Ländern mit der Omikron-Variante, dass Bereiche kritischer Infrastruktur durch Personal­ausfall bedroht sein könnten. Ute Teichert, Bundes­vorsitzende der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheits­dienstes, sagte im RND-Interview: „Durch die Omikron-Variante laufen wir in Deutschland auf eine Situation zu, in der die Gesundheits­ämter erkranktes Personal irgendwann nicht mehr kompensieren können. Das ist ein großes Problem.“

Dahmen schränkte jedoch ein, dass er sich in wenigen Ausnahmen eine verkürzte Quarantäne­pflicht vorstellen könne: „Nur in Extrem­situationen sollte die Quarantäne bei symptom­losen Personen ausgesetzt werden dürfen“, sagte er dem RND. Das betreffe Bereiche kritischer Infrastruktur, in denen nur sehr wenige hochspezialisierte Personen diese Arbeit ausüben können.

Als Beispiel nannte Dahmen die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr. „Dies sind aber Katastrophen­szenarien“, gab Dahmen zu bedenken. Er forderte die anderen Bereiche kritischer Infrastruktur auf, stattdessen unter anderem gute Notfall­pläne mit Urlaubs­sperren und getrennten Personal­schichten zu erstellen.

