Großdemo in Rostock erwartet: 10.000 gehen erneut gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße

Die Ordnungsbehörden in Rostock erwarten am Montag erneut tausende Demonstrantinnen und Demonstranten, die ihrem Ärger über die Corona-Schutzmaßnahmen Luft machen wollen. Das berichtet die „Ostsee Zeitung“. Zahlreiche Straßenzüge müssen dafür gesperrt werden, so die Zeitung.

Bereits an den vergangenen Montagen waren Tausende durch die Straßen gezogen, um gegen die Auflagen der Regierung zu protestieren. Dabei war es zuletzt auch vereinzelt zu Handgemengen mit der Polizei gekommen, die jeweils mit einem Großaufgebot im Einsatz war.

Kritik an mangelnden Abstandsregeln

Viele der Beteiligten bei den Demonstrationen hatten sich nicht an die Abstandsregeln und die Mundschutzpflicht gehalten, so die Polizei. Daraufhin waren Rufe aus der Politik nach härteren Auflagen für die Demonstranten laut geworden.

An diesem Montag werden in der Spitze um die 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer allein in Rostock erwartet.

RND/caro