Atomkraftgegner: Bund muss notfalls gegen neue EU-Verordnung klagen

Lüchow-Dannenberg. Atomkraftgegner haben die Bundesregierung aufgefordert sich mit allen Mitteln zu wehren, sollte die Europäische Union die Atomkraft als nachhaltige Form der Energiegewinnung klassifizieren. Von Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne), erwarte die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg notfalls eine Klage gegen eine solche EU-Verordnung, sagte der Sprecher der Initiative, Wolfgang Ehmke, am Montag. Dies sei ein „Realitätscheck“ für die Ampelkoalition.

In der EU wird derzeit um die künftige europäische Energiepolitik gerungen: „Es muss anerkannt werden, dass der fossile Gas- und der Kernenergiesektor zur Dekarbonisierung der Wirtschaft der Union beitragen können“, heißt es in einem Entwurfspapier, der in der Neujahrsnacht an alle 27 EU-Staaten geschickt wurde. Österreich habe für den Fall, dass die EU die Atomkraft als nachhaltige Technologie einstuft, bereits eine Klage angekündigt, sagte Ehmke.

Aus Sicht der Bürgerinitiative sei die Atomkraft auch nicht als Übergangs- und Brückentechnologie zu rechtfertigen. Denn bis neue Atomkraftwerke erbaut werden könnten, gingen viele Jahre ins Land: „Zeit, die man in der Klimakrise nicht verplempern darf“, sagte Ehmke. Außerdem verbiete sich das Prädikat „nachhaltig“ schon deshalb, weil die Risiken der Atommülllagerung noch nicht geklärt wurden.

RND/epd