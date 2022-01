Überblick: In diesen Bundesländern ist Omikron schon die dominierende Variante

Während die Omikron-Variante in einigen europäischen Ländern bereits für erhebliche Beeinträchtigungen sorgt, breitet sich die Variante nun auch in Deutschland immer weiter aus. Unklar ist jedoch die Gefahr durch Omikron: Sicher nachgewiesen ist die deutlich höhere Ansteckungsgefahr im Vergleich zur bisher vorherrschenden Delta-Variante, belegen Studien. Nicht eindeutig geklärt ist dagegen die Schwere der Krankheitsverläufe und die Dauer der Ansteckungsgefahr.

Die Zahl der an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikron-Fälle in Deutschland hat sich binnen einer Woche mehr als verdreifacht. 35.529 Fälle würden nun der neuen Corona-Variante zugeordnet, hieß es am Dienstag auf einer RKI-Übersichtsseite (Datenstand 4. Januar). Ein Überblick, in welchen Bundesländern die Omikron-Variante bereits Delta abgelöst hat.

Omikron-Variante bereits in Niedersachsen vorherrschend

Das niedersächsische Gesundheitsministerium geht von einem „explosionsartigen“ weiteren Anstieg der Infektionszahlen mit der Omikron-Variante des Coronavirus aus. Schon jetzt seien 70 Prozent der Corona-Fälle durch die Omikron-Variante ausgelöst, sagte der Leiter des Krisenstabs der rot-schwarzen Landesregierung, Heiger Scholz, am Dienstag in Hannover.

Die Kreise Verden und Osterholz hätten bereits eine Inzidenz von über 400. In den kommenden Wochen rechne er mit bedeutend höheren Zahlen.

Omikron dominiert Hamburg

Auch in Hamburg hat sich Omikron nach Einschätzung des Senats zur dominanten Variante des Coronavirus entwickelt. „Wir müssen davon ausgehen, dass Omikron mittlerweile die vorherrschende Variante ist“, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag. Derzeit seien zwar erst knapp 300 Fälle durch eine Sequenzierung nachgewiesen worden. Diese lägen aber aufgrund der Dauer des Nachweisverfahrens schon zwei Wochen zurück. Zudem gebe es Hunderte Verdachtsfälle.

Schweitzer verwies auf Aussagen von Wissenschaftlern, die von einer raschen Ausbreitung der Omikron-Varinate ausgehen. Es wäre daher „sehr eigenartig“, wenn dies in Hamburg nicht der Fall sein sollte. Er gehe deshalb davon aus, dass die meisten der aktuell gemeldeten Fälle von Neuinfektionen auf Omikron zurückzuführen seien. Am Dienstag waren in der Hansestadt laut Gesundheitsbehörde allein 1468 neue Infektionen hinzugekommen.

Schleswig-Holstein erwartet mehr Fälle

Trotz schärferer Corona-Regeln rechnet die Landesregierung vorerst nicht mit einem Ende des Anstiegs der Omikron-Fälle in Schleswig-Holstein. „Wir gehen aktuell davon aus, dass sich in den nächsten Tagen ein weiter erheblicher Anstieg des Infektionsgeschehens vollziehen wird – so wie dies in anderen Ländern, bei denen die Omikron-Variante dominiert, bereits der Fall gewesen ist“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte bereits kurz nach Neujahr gesagt, dass die Omikron-Variante in Schleswig-Holstein inzwischen die vorherrschende Variante sei.

Baden-Württemberg: Omikron dominiert

Omikron ist auch zur dominierenden Variante des Coronavirus in Baden-Württemberg geworden. Eine aktuelle Abfrage bei den Laboren in Baden-Württemberg zeige, dass bereits jetzt bei über 50 Prozent aller SARS-CoV-2 Diagnosen die Omikron-Variante nachgewiesen werde, teilte ein Sprecher des Sozialministeriums in Stuttgart am Dienstag mit. Es könne daher spätestens in 7 bis 14 Tagen damit gerechnet werden, dass die allermeisten Infektionen im Land auf Omikron zurückgehen werden.

Berlin: 43,5 Prozent Omikron-Fälle

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist in Berlin auf dem Vormarsch. Nach Angaben der Labore hat die Variante in der vergangenen Woche einen Anteil von 43,5 Prozent an den Corona-Infektionen ausgemacht, wie Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am Dienstag nach der Senatssitzung mitteilte. Sie sprach von einer „beunruhigenden Zahl“. Zudem geht sie davon aus, dass sich der Anteil seit Erhebung der Daten weiter erhöht habe und Omikron mittlerweile Delta als vorherrschende Virusvariante in Berlin abgelöst habe. Zahlen zur Entwicklung in dieser Woche liegen laut Gesundheitsverwaltung allerdings noch nicht vor.

Rheinland-Pfalz: Zahl der Omikron-Fälle steigt

In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit der Virusvariante Omikron innerhalb eines Tages von 102 auf 123 gestiegen. Von den Laboruntersuchungen, bei denen die Variante ermittelt wurde, entfielen nach Angaben des Landesuntersuchungsamts 46,6 Prozent auf Omikron und 53,4 Prozent auf die bisher dominierende Variante Delta. Die dominierende Variante ist somit weiterhin Delta.

Weitere Bundesländer: NRW, MV, Thüringen, Sachsen,...

Ein einheitliches Bild in den anderen Bundesländern gibt es derzeit noch nicht. In Nordrhein-Westfahlen heißt es aus einzelnen Städten, dass der Omikron-Anteil bereits bei mehr als 70 Prozent liegt. Dies berichtet die Lokalzeitung WAZ.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gab es bisher nur wenige Omikron-Fälle, sodass auch der Anteil an den Tests nur gering ist: In Sachsen und Thüringen gab es 7 Verdachtsfälle, in Sachsen-Anhalt 8 und in MV 2, so das RKI am 4. Januar. Bestätigt sind diese Fälle jedoch noch nicht.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet damit, dass die Omikron-Variante schon bald in ganz Deutschland vorherrschend sein wird. Um zu verhindern, dass die Omikron-Welle zu groß werde, werde es bei der Bund-Länder-Runde am Freitag „auf jeden Fall neue Beschlüsse geben“, kündigte Lauterbach an.

RND/dpa/scs