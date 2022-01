2G plus in Restaurants, Quarantäneregeln, Freitesten: Diese Maßnahmen diskutieren Bund und Länder

Am Freitag beraten Bund und Länder über schärfere Corona-Maßnahmen in Deutschland. Angesichts der Omikron-Welle soll es mehr 2G- und 2G-plus-Regeln geben, wie aus einem Beschlussvorschlag laut „Welt“ für das Treffen hervorgeht. Zugang zu bestimmten Einrichtungen sollen also nur noch Geimpfte und Genesene (2G) oder Geimpfte und Genesene mit Booster oder Test (2G plus) erhalten.

Der Entwurf sieht laut „Welt“ vor:

2G plus in Restaurants, Cafés und anderen gastronomischen Betrieben 2G soll in Kultur- und Freizeiteinrichtungen bundesweit (inzidenzunabhängig) weiter gelten, dazu zählen zum Beispiel Kinos und Theater Kontaktbeschränkungen von max. 10 geimpften oder genesenen Personen bleiben bestehen In Geschäften und im ÖPNV werden FFP2-Masken empfohlen Wenn Länder von der Öffnungsklausel gebrauch machen, sollen Clubs und Diskotheken dennoch geschlossen bleiben

Eine Verschärfung für Großveranstaltungen sieht der Entwurf nicht vor.

Quarantäne und Isolation

Zur Quarantäneregel heißt es in dem Entwurf: „Künftig sollen diejenigen Kontaktpersonen, die einen vollständigen Impfschutz durch die Auffrischungsimpfung vorweisen, von der Quarantäne ausgenommen sein“.

Freitesten: Nach einer Infektion oder als Kontaktperson können sich Personen nach sieben Tagen durch einen PCR- oder zertifizierten Antigen-Schnelltest „freitesten“ (mit Nachweis).

Besonderheit für Personal der kritischen Infrastruktur: Die Isolation für die Beschäftigten soll nach erfolgter Infektion nach sieben Tagen durch einen obligatorischen PCR-Test beendet werden, wenn die Betroffenen zuvor 48 Stunden symptomfrei waren. Es fehlt im Gegensatz zum Vorschlag des Gesundheitsministeriums die Möglichkeit, sich als Kontaktperson nach fünf Tagen freitesten zu lassen.

Besonderheit für Schülerinnen und Schüler: Die Quarantäne soll nach fünf Tagen durch einen PCR- oder Antigenschnelltest beendet werden können.

RND/scs