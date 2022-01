Verhandlungen zu Ukraine-Konflikt: USA fordern von Russland Deeskalation

Washington. US-Außenminister Antony Blinken hat Russland vor wichtigen Verhandlungen in der kommenden Woche zur Deeskalation in der Ukraine-Krise aufgefordert. Es sei schwierig, „in einer Atmosphäre der Eskalation mit einer Pistole am Kopf der Ukraine“ Fortschritte zu erzielen, sagte Blinken am Sonntag im Sender CNN. „Wenn wir also tatsächlich Fortschritte erzielen wollen, müssen wir Deeskalation sehen.“

An diesem Montag verhandeln in Genf Vertreter der USA und Russlands. Am Mittwoch ist eine Sitzung des Nato-Russland-Rates in Brüssel angesetzt - die erste seit zweieinhalb Jahren. Danach soll es am Donnerstag in Wien Gespräche im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) geben.

Prinzip der Gegenseitigkeit

Blinken dämpfte die Erwartungen an die Verhandlungen. „Ich glaube nicht, dass wir in der kommenden Woche irgendwelche Durchbrüche erleben werden“, sagte der Minister. „Wir werden in der Lage sein, Dinge auf den Tisch zu legen. Die Russen werden das Gleiche tun, sowohl direkt mit uns als auch bei der Nato und mit der OSZE.“ Dann werde man sehen, ob es Möglichkeiten für ein Vorankommen gebe.

Bei den Verhandlungen gelte aus Sicht der USA das Prinzip der Gegenseitigkeit, sagte Blinken. Jeder Schritt, den die Vereinigten Staaten und Europa unternähmen, müsse von Russland erwidert werden. Aus Sicht Washingtons stehe weder ein Abzug von US-Truppen aus Osteuropa noch eine Zusage für eine Nicht-Ausweitung der Nato zur Verhandlung.

RND/dpa