Bundespräsidentenwahl: AfD will eigenen Kandidaten aufstellen

Berlin. Auch die AfD will einen eigenen Kandidaten für die Wahl des Bundespräsidenten aufstellen. „Der Bundesvorstand der AfD ist sich einig, in der Bundesversammlung am 13. Februar 2022 einen eigenen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten vorzuschlagen“, teilte ein Sprecher am Montag nach Beratungen des Vorstandes mit.

Der Kandidat werde voraussichtlich Ende Januar vorgestellt. Ein genaues Datum werde noch genannt. Weitere Einzelheiten nannte der Sprecher nicht.

Steinmeiers Wahl gilt als sicher

Die Linke hatte zuletzt angekündigt, den Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert als Kandidaten in die Wahl des Bundespräsidenten schicken. Trabert ist damit der bisher einzige bekannte Gegenkandidat für Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier, dessen Wiederwahl allerdings so gut wie sicher ist, da ihn sowohl die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP als auch CDU und CSU unterstützen.

Der Bundespräsident wird von der Bundesversammlung gewählt, die am 13. Februar zusammentritt. Die Bundesversammlung wird 1472 Mitglieder zählen - die 736 Abgeordneten des Bundestags und eine gleich große Zahl von Menschen, die die 16 Landtage entsenden.

RND/dpa