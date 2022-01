Impfgegner-Protest: Frauen verteilen Aufkleber mit Lauterbach-Konterfei als Totenkopf

Fulda. In Hessen ist am Montagabend in verschiedenen Städten gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert worden. Insgesamt waren mehrere Tausend Menschen auf den Straßen, in manchen Orten auch Gegendemonstranten.

In Bad Nauheim stellte die Polizei die Personalien von drei Frauen fest, die Aufkleber mit dem Konterfei von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) als Totenkopf verteilten, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen mitteilte. Etwa 50 Personen störten dort die Identitätsfeststellung einer Teilnehmerin durch Filmaufnahmen und laute Rufe, so die Polizei weiter.

Auch in Fulda seien bis zu 1000 Menschen unangemeldet unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Später teilte die Polizei mit, trotz mehrfacher Bekanntgabe der Auflagen per Polizei-Lautsprecher habe sich ein Großteil der Teilnehmenden nicht daran gehalten. „Nach rund einer Stunde löste sich die nicht angemeldete Versammlung auf und die Teilnehmenden entfernten sich aus dem Innenstadtbereich“, hieß es. Die Polizei habe Verstöße beweisgesichert dokumentiert und werde diese aufarbeiten. Zudem seien 50 bis 80 Fahrzeuge in einem angemeldeten Korso durch die Stadt gefahren.

In Darmstadt berichtete die Polizei von einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Der genaue Hintergrund werde noch ermittelt, dürfte aber mit unterschiedlichen Meinungen zu den Corona-Regelungen zusammenhängen, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte es in der Stadt eine angemeldete Mahnwache von Corona-Kritikern und eine Gegendemo gegeben. Teilnehmerzahlen lagen zunächst nicht vor.

RND/dpa