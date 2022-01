Ein Mann wird in Peking auf das Corona-Virus getestet. Nachdem in der Stadt Anyang zwei Fälle der Omikron-Variante nachgeweisen wurden, ist die Millionenstadt am Dienstag in den Lockdown gegangen. Quelle: Getty Images

China: Weitere Millionenstadt im Lockdown Peking. In China ist die dritte Millionenstadt wegen eines Coroanavirus-Ausbruchs in den Lockdown gegangen. Damit ist es seit Dienstag insgesamt 20 Millionen Menschen in China verboten, ihre Wohnungen zu verlassen. Der Lockdown für Anyang, das 5,5 Millionen Einwohner hat, ist der dritte nach Xi‘an, das 13 Millionen Einwohner hat, und Yuzhou mit 1,1 Millionen Einwohnern. In der Hafenstadt Tianjin nahe Peking mit 14 Millionen Einwohnern gilt seit Montag zudem ein Teil-Lockdown für einige Viertel, in denen die Einwohner ihre Wohnungen nicht verlassen dürfen. China hat vor den am 4. Februar beginnenden Olympischen Winterspielen seine Null-Toleranz-Strategie gegen Covid verschärft. Einschneidende Maßnahmen werden bereits beim Auftreten weniger Fälle verhängt. RND/AP