Abu Dhabi: Offenbar Drohnenangriff auf Flughafen und Öltanker

Dubai. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind nach Polizeiangaben möglicherweise Ziel von Drohnenangriffen geworden. Eine Explosion an drei Öltankern in Abu Dhabi könne von Drohnen ausgelöst worden sein, erklärte die Polizei am Montag. Auch ein Brand an einer Außenanlage des Internationalen Flughafens von Abu Dhabi sei womöglich von einem unbemannten Flugzeug verursacht worden. Erste Ermittlungen hätten Hinweise auf kleine Flugobjekte erbracht, die an beiden Stellen zu Boden gegangen seien.

Keine größeren Schäden

Der Brand am Flughafen war laut Polizei nur klein und loderte an einer Erweiterung, die sich noch im Bau befindet. Die Erdöltanker befanden sich in der Nähe eines Lagers der staatlichen Ölgesellschaft Adnoc. Größere Schäden gab es den Angaben zufolge nicht.

Huthi-Rebellen sprechen von Angriff

Die Huthi-Rebellen im Jemen erklärten, sie hätten einen Angriff auf die Emirate verübt, die im jemenitischen Bürgerkrieg zusammen mit weiteren Golfstaaten die Regierung unterstützen. Huthi-Sprecher Jahia Sarei sprach von einem Angriff tief in den Emiraten. Weitere Einzelheiten nannte er nicht, kündigte aber eine Stellungnahme an.

RND/AP