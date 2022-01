Geiselnehmer von Texas war nicht auf dem Radar der US-Behörden

Colleyville. Ein Geiselnehmer, der in einer Synagoge in Texas am vergangenen Wochenende vier Menschen stundenlang in seiner Gewalt hatte, war den Behörden in den USA nicht bekannt. Bei seiner Einreise sei der 44-jährige britische Staatsbürger überprüft worden, aber sein Name sei nicht auf der Liste für Terrorverdächtige und auch in sonst keiner Datenbank aufgeschienen, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Der britische „Guardian“ berichtete, der Inlandsgeheimdienst MI5 habe 2020 gegen den Mann wegen Terrorverdachts ermittelt, die Untersuchung dann aber wieder eingestellt.

Die zehnstündige Geiselnahme in der Synagoge in Colleyville endete mit dem Tod des 44-Jährigen. Die Geiseln blieben unverletzt. Der Mann war vor rund zwei Wochen am Flughafen von New York angekommen, wie aus Ermittlerkreisen verlautete. Vor der Tat am Samstag verbrachte er mehrere Nächte in Obdachlosenunterkünften im Großraum Dallas.

Während der Geiselnahme forderte er die Freilassung einer pakistanischen Neurowissenschaftlerin, die wegen versuchten Mordes an US-Soldaten in Afghanistan verurteilt wurde.

RND/AP