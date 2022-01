Afghanistan verzeichnet steigende Einnahmen und weniger Korruption

Kabul. Fünf Monate nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan haben die Taliban nach Angaben der UN-Sondergesandten Deborah Lyons ihre Einnahmen gesteigert und die Korruption eingedämmt. Die Exporte hätten zum ersten Mal die Marke von einer Milliarde Dollar erreicht und die Staatsbediensteten seien bezahlt worden, sagte Lyons am Mittwoch auf einer Wirtschaftskonferenz in Kabul, die von den Taliban organisiert wurde. Gleichzeitig betonte sie, die Not im Land sei immens.

Lyons lobte die Taliban für ihren neuen Haushalt, der ausschließlich aus nationalen Einnahmen finanziert werde und nicht von Zuschüssen von Gebern abhängig sei. Sie verwies jedoch auch auf die Krise in Afghanistan. Eine Million Kinder seien vom Hungertod bedroht und fast 90 Prozent der Bevölkerung lebten unterhalb der Armutsgrenze. Die Vereinten Nationen warnten, dass 8,7 Millionen Afghanen am Rande des Hungertods stehen.

UN mahnt zur Gleichberechtigung von Frauen

Die UN-Sondergesandte mahnte, die Taliban müssten die Rechte von Frauen und Minderheiten garantieren. „Eine Wirtschaft gedeiht nur, wenn Frauen und alle Teile einer Gesellschaft gleichberechtigt beteiligt sind“, sagte sie. Die internationale Gemeinschaft habe einige Erfolge dabei erzielt, zusätzliche Liquidität nach Afghanistan zu bringen und sogar Wege gefunden, die es den Taliban ermöglichten, einige Rechnungen für Importe zu bezahlen, darunter die für Stromlieferungen.

Taliban: Vermögenswerte im Ausland freigeben

An der Konferenz nahmen auch Vertreter von Hilfsorganisationen und Diplomaten teil, die sich noch in Afghanistan aufhalten, außerdem Geschäftsleute, Akademiker und Kabinettsminister der Taliban. Der von den Taliban ernannte Regierungschef Mullah Mohammad Hasan Achund, der sich nur selten in der Öffentlichkeit zeigt, führte den Vorsitz bei dem Treffen im Präsidentenpalast in Kabul.

Achund forderte in seiner Rede die Freigabe der afghanischen Vermögenswerte im Ausland, die nach der Machtübernahme der Taliban eingefroren wurden. Seine Regierung bitte nicht um Geld, sagte er. „Die Hilfe, um die wir bitten, ist nicht für die Regierungsbeamten, sondern für das arme Land.“ Der Finanzminister der Taliban, Mullah Hidajatullah Badri, sagte, dass die afghanische Wirtschaft die im Ausland eingefrorenen Vermögenswerte in Milliardenhöhe dringend benötige.

Die Sondergesandte sagte, die Taliban hätten noch viel zu tun, um das Vertrauen vieler Menschen in Afghanistan zu gewinnen. Die internationale Gemeinschaft werde sich weiterhin für das afghanische Volk einsetzen, fügte sie hinzu. „Wir sind bereit, weiterhin mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um dem afghanischen Volk zu dienen und es zu unterstützen.“

RND/AP