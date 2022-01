„Erneut eine Unwahrheit“: Das sind die Reaktionen auf Ratzingers falsche Aussage im Missbrauchsskandal

Münster/Rom/München/Mainz. Der Kirchenrechtler Thomas Schüller hat dem emeritierten Papst Benedikt XVI. vorgeworfen, weiterhin die Unwahrheit zu sagen.

Zwar habe Benedikt in seiner am Montag veröffentlichten Stellungnahme zugegeben, an einer entscheidenden Sitzung in München im Jahr 1980 teilgenommen zu haben. Er bestreite aber weiterhin wahrheitswidrig, etwas über die Vorgeschichte des pädophilen Priesters Peter H. gewusst zu haben.

„Dies ist erneut eine Unwahrheit, wie das in der vergangenen Woche vorgestellte Gutachten von Westpfahl Spilker Wastl beweisen konnte“, sagte Schüller am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Joseph Ratzinger verstrickt sich immer mehr in seine Lügengebilde und wird auch durch die angekündigte ausführliche Stellungnahme den irreparablen persönlichen Schaden für sich und sein Lebenswerk nicht mehr beseitigen können. Er beschädigt damit dauerhaft das Papstamt und damit die katholische Kirche.“

„Wir sind Kirche“ nennt Benedikts Stellungnahme „peinlich“

Die katholische Reformbewegung „Wir sind Kirche“ hat die Stellungnahme des emeritierten Papstes Benedikt XVI. mit der Korrektur einer Aussage zum Münchner Missbrauchsgutachten als „peinlich“ bezeichnet. „Was immer noch fehlt, ist sein persönliches Schuldeingeständnis“, sagte „Wir sind Kirche“-Sprecher Christian Weisner der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. habe anders als zunächst behauptet doch im Jahr 1980 als Erzbischof von München und Freising an einer Sitzung teilgenommen, bei der laut Gutachten über einen Priester gesprochen worden sein soll, der mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern auffällig geworden war. Der Priester wurde danach wieder im Bistum eingesetzt und missbrauchte erneut Kinder.

Durch falsche Entscheidungen im Fall dieses Priesters sei „vielen Betroffenen großes Leid zugestoßen. Das hätte durch ihn verhindert werden können. Dieser Gesamtverantwortung muss er sich stellen“, sagte Weisner. „Es ist höchst peinlich und unglaubwürdig, dass Joseph Ratzinger seine erste Stellungnahme zum Münchner Gutachten in einem so entscheidenden und leicht nachprüfbaren Punkt korrigieren muss“.

Opfer-Vertreter Katsch enttäuscht über Benedikts Stellungnahme

Der Sprecher der Opferinitiative „Eckiger Tisch“, Matthias Katsch, hat sich enttäuscht über die Stellungnahme von Papst Benedikt geäußert. „Entschuldigen müsste er sich eigentlich für den ganzen Vorgang, denn er ist mit dafür verantwortlich, dass dieser Priestertäter anschließend jahrzehntelang Kinder im Bistum gefährden konnte“, sagte Katsch am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist ja der eigentliche Skandal.“

Es sei ein Muster in der katholischen Kirche, immer nur das zuzugeben, was sich nicht mehr bestreiten lasse. „Damit trägt er dazu bei, dass man wirklich das Gefühl hat, man kann ihnen nichts glauben.“ Viel besser wäre es, die Größe zu haben, den Fehler zuzugeben und dafür um Verzeihung zu bitten, sagte Katsch.

Bischof Kohlgraf: Viele Bischöfe sind keine Vorbilder mehr

Der katholische Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat sich betroffen über das Versagen leitender Bischöfe im Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt geäußert. Persönlichkeiten wie die Kölner Kardinäle Joseph Höffner (1906-1987) und Joachim Meisner (1933-2017) sowie Papst Benedikt XVI. auf dem Weltjugendtag in Köln 2005 hätten für viele Jahre sein Kirchenbild geprägt, teilte Kohlgraf in einer persönlich gehaltenen Erklärung am Montag in Mainz mit. „Sie können nicht mehr meine Vorbilder sein.“ Die Vorwürfe stellten aber auch ihn selbst infrage.

„Es erschüttert durchaus meinen Glauben, wenn auch ich heute wegen des augenscheinlichen Versagens kirchlicher Amtsträger kritisiert werde“, schreibt Kohlgraf. „Aus dem Stolz, für Jesus Christus unterwegs zu sein, ist bei mir immer wieder auch Scham geworden und der Wunsch, die Erde möge sich unter mir auftun.“ Doch für „diese oft versagende Kirche“ müsse er als Bischof stehen und werde das „wohl noch viele Jahre“ tun. Die Kirche sei aber mehr als der Bischof. Die Missbrauchsskandale belasteten auch die Mitarbeitenden und Gläubigen. „Ich will nicht verhehlen, dass ich mir auch Sorgen mache um die vielen Menschen, die jetzt wegen des Versagens in Mithaftung genommen werden und müde sind“, schreibt Kohlgraf.

Die Berichterstattung über Studien zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche sei auf die Täter fixiert, was in anderen Zusammenhängen kritisiert werde, merkte Kohlgraf an. Das Leid einzelner Betroffener werde dagegen weniger gesehen. Die komplexe Aufarbeitung des Missbrauchs, die auch die individuelle Lebenssituation der Betroffenen in den Blick nehme, sei unter anderem die Aufgabe der unabhängigen Aufarbeitungskommission im Bistum Mainz. Diese schließe auch ein verlässliches und transparentes Einschreiten im Fall einer Beschuldigung ein, die Umsetzung von Vorbeugungsmaßnahmen sowie die Entwicklung einer Erinnerungs- und Mahnkultur.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hatte eingeräumt, bei seiner Stellungnahme für das Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising eine falsche Aussage gemacht zu haben. Er habe demnach anders als zunächst behauptet doch im Jahr 1980 als Erzbischof von München und Freising an einer Sitzung teilgenommen, bei der über einen Priester gesprochen wurde, der mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern auffällig geworden war. Der Priester wurde danach wieder im Bistum eingesetzt und missbrauchte erneut Kinder.

RND/dpa/epd