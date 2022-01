Max Otte will Amt als Chef der Werteunion vorerst ruhen lassen

Berlin. Wegen seiner geplanter Kandidatur für das Bundespräsidentenamt auf Vorschlag der AfD will Max Otte sein Amt als Vorsitzender der erzkonservativen Werteunion ruhen lassen. Das kündigte der 57-Jährige am späten Dienstagabend bei Twitter an. Zuvor hatte die CDU Otte als Reaktion auf die Nominierung alle Mitgliederrechte entzogen und ein Verfahren zum Parteiausschluss eingeleitet.

„Aus Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten und seiner Würde lasse ich mein Amt als Vorsitzender der WerteUnion sowie alle anderen parteipolitischen Aktivitäten bis nach der Wahl der Bundesversammlung am 14. Februar 2022 ruhen“, schrieb Otte bei Twitter. Die Amtsgeschäfte würden von den stellvertretenden Vorsitzenden wahrgenommen. Unmittelbar nach der Wahl werde der Vorstand der Werteunion über das weitere Vorgehen beraten, so Otte weiter.

Die AfD hatte Otte am Dienstagnachmittag als ihren Kandidaten für die Bundesversammlung präsentiert, die am 13. Februar den Bundespräsidenten wählen soll. Otte erklärte dabei, es gehe um ein Amt, „das über den Parteien steht“. Die Nachricht war bereits zuvor durchgesickert und die CDU reagierte öffentlich. Am Mittag stellte die Partei Otte ein Ultimatum. Dabei forderte sie Otte auch bereits zum Parteiaustritt auf. Dem RBB-Inforadio sagte Otte am späten Nachmittag dann, dass er nicht aus der Partei austreten werde.

Die Werteunion mit nach eigenen Angaben rund 4000 Mitgliedern sieht sich als Vertretung der konservativen Strömung in der Union, ist aber keine offizielle Parteigliederung.

