„Omikron ist nicht Delta“: Söder hält baldige Lockerungen für denkbar

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder macht sich für Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen stark. Der CSU-Politiker begründet das mit der Tatsache, dass „Omikron etwas anderes ist als Delta“, so der bayrische Landeschef in der ARD. Demzufolge würde zwar bei der Omikron-Variante die Belegung der Normalbetten in Kliniken steigen, die Kapazitäten der Intensivstationen wären jedoch nicht so stark ausgelastet.

Wenn dies so bleibe, sollten die Bürger ihre Freiheiten wiederbekommen, so Söder. Er schlug jedoch vor, zunächst die nächste Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung Mitte Februar abwarten zu wollen, man müsse „Schritt für Schritt gehen“.

Der CSU-Politiker erklärte, welche Lockerungen denkbar seien. So könnten wieder mehr Zuschauer bei Sport- und Kulturveranstaltungen zugelassen werden. Aber auch im Gastronomiebereich, bei Messen und anderen Veranstaltungen sei Handlungsspielraum vorhanden.

Eine Aussetzung der Präsenzpflicht an Schulen, wie es derzeit in Berlin der Fall ist, sei falsch und würde zu Chaos führen, sagte Söder. Die Sicherheit an Schulen könne, so der CSU-Politiker, mit vielen Tests und einer Maskenpflicht erreicht werden. In Bayern würden an Grund- und Förderschulen weiterhin PCR-Tests durchgeführt, zudem sei die Zahl der PCR-Tests erhöht worden, meinte Söder.

RND/sz