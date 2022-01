„Partygate“-Bericht: Johnson will Informationen „zügig“ öffentlich machen

London. Beim britischen Premierminister Boris Johnson ist der mit Spannung erwartete Untersuchungsbericht zu Lockdown-Partys an seinem Amtssitz eingegangen. Dies teilte das Kabinettsbüro am Montag mit. Die für den Bericht zuständige Spitzenbeamtin Sue Gray habe dem Premier eine Aktualisierung ihrer Untersuchung zukommen lassen. Das Büro Johnsons kündigte eine „zügige“ Veröffentlichung des Reports an. Der Regierungschef will sich zu einem späteren Zeitpunkt im Parlament zu dessen Ergebnissen äußern.

Gray prüfte Vorwürfe, wonach Regierungsmitarbeiter sich 2020 und 2021 zu feuchtfröhlichen Feiern und „Wein-Freitagen“ getroffen hätten, während in England strenge Kontaktbeschränkungen galten. Monatelang waren Treffen mit Angehörigen und Freunden wenn überhaupt nur mit wenigen Teilnehmern erlaubt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Zehntausende Menschen mussten Geldbußen zahlen, weil sie die Regeln nicht eingehalten hatten.

Die Anschuldigungen, der Premierminister und seine Mitarbeiter hätten sich über Corona-Maßnahmen hinweggesetzt, lösten große Empörung in der britischen Öffentlichkeit aus. Einige konservative Abgeordnete forderten bereits den Rücktritt ihres Parteifreundes vom Amt des Regierungschefs. Johnson hat persönliches Fehlverhalten bestritten und einen Rücktritt ausgeschlossen. Er forderte seine Kritiker auf, zunächst die Schlussfolgerungen Grays abzuwarten und erst dann ein Urteil über ihn zu sprechen.

Allerdings könnten einige Erkenntnisse der Spitzenbeamtin wegen separaten Ermittlungen der Londoner Polizei zu möglichen Verstößen gegen Pandemieregeln bei Zusammenkünften in der Downing Street zurückgehalten werden. Denn die Londoner Polizei bat Gray jüngst, in ihrem Bericht möglichst wenig Bezug zu nehmen auf Ereignisse, die noch von Ermittlern untersucht würden. So solle eine Beeinträchtigung der Polizeiarbeit vermieden werden. Aus der Opposition kamen prompt Vertuschungsvorwürfe.

Den zweiten Jahrestag des formalen Austritt Großbritanniens aus der EU versuchte der bedrängte Premier unterdessen zu nutzen, um andere politische Akzente zu setzen. Bei einem Besuch des östlich von London gelegenen Hafens Tilbury versprach er am Montag, das Potenzial auszuschöpfen, das der Brexit berge.

Johnson stellte bei dieser Gelegenheit das „Brexit-Freiheiten“-Gesetz vor, das nach Regierungsangaben zugunsten heimischer Unternehmen die Bürokratie abbauen solle, indem Gesetze aus der Zeit der EU-Mitgliedschaft Großbritanniens geändert würden.

„In allen Gebieten, in denen das Vereinigte Königreich stark ist - Cyber, künstliche Intelligenz, all die innovativen Technologien der Zukunft - werden wir sicherstellen, dass wir Dinge anders und besser machen, wo es angemessen ist“, versprach er. Großbritannien solle „der Ort Nummer eins sein, an dem Geschäfte gemacht würden und investiert werde „wegen der Freiheiten, die wir haben“. Kritiker wenden indes ein, dass das Gesetzesvorhaben es der Regierung erleichtern werde, Gesetze ohne Billigung des Parlaments zu ändern.

RND/AP