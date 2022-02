Live und in Englisch – die Vertrauensoffensive von Olaf Scholz in den USA

Washington. Olaf Scholz ist ein Mann mit zwei Gesichtern. Sein Antrittsbesuch beim wichtigsten Verbündeten liefert die Bilder dafür. Der Bundeskanzler ist der Staatsmann im Anzug, Tunnelblick, hochkonzentriert auf sein Gespräch im Weißen Haus, der lieber auf eine Frage nicht antwortet, als falsch zu antworten. Und er ist der Sozialdemokrat in Jeans und grauem Pulli, entspannt plaudernd mit der Begleitpresse im Regierungsflieger, ein Lächeln auf den Lippen.

Es dürfen Fotos davon gemacht werden – anders als bei Angela Merkel, die so etwas untersagt hat, man wäre für vergleichbare Bilder aus dem Medientross geflogen. Vielleicht will Scholz mit dieser anderen Seite des Regierungsalltags sein inzwischen schon etwas ramponiertes Image aufmöbeln und zeigen: Scholz ist gar nicht so – so ein Sprachroboter, so zurückhaltend und spröde. In Wirklichkeit ist der Kanzler doch nahbar und informativ – auf dass die persönlichen Umfragewerte nicht weiter sinken.

Scholz muss nun alle Zweifel ausräumen

Für Scholz steht viel auf dem Spiel bei diesem Treffen mit US-Präsident Joe Biden. Der Mann aus Deutschland muss in den USA den Eindruck hinterlassen, dass er eine ebenso verlässliche und stabilisierende Kraft in Europa ist, wie es seine Vorgängerin Angela Merkel war. Er hat dafür genau 24 Stunden Zeit.

Die mangelnde Sichtbarkeit des Kanzlers in der Ukraine-Krise in den acht Wochen seit dem Machtwechsel haben Irritationen im transatlantischen Bündnis, in der Nato und in der EU ausgelöst. Jetzt muss sein Auftritt mit Joe Biden alle Zweifel ausräumen, Deutschland sei kein starker Partner.

Schon vor seinem Treffen mit Biden betont Scholz: „Wir sind enge Verbündete und handeln sehr abgestimmt und einheitlich, was die Bewältigung der aktuellen Krisen betrifft.“ Deshalb sei es wichtig, dass „seit langer Zeit“ die USA, Deutschland, die EU und die Nato gleichgerichtet argumentierten – und es auch wieder Gesprächsformate mit Russland gebe.

Das schreibt sich Scholz auch auf die eigene Fahne – die Reaktivierung alter Drähte. Er erklärt erneut, dass es für Russland einen „hohen Preis“ haben werde, wenn es die Ukraine militärisch angreife. „Wir bereiten das präzise vor“, sagt der Kanzler. Es gehe darum, schnell und einmütig zu handeln. Genau das erscheint aber noch als Problem.

„Alle Optionen“ liegen auf dem Tisch – auch Nord Stream 2?

Neben der Frage nach Waffenlieferungen an Kiew wollen US-Politiker vor allem eine Antwort: Wie hältst du es mit Sanktionen gegen die fertiggestellte Ostseepipeline von Russland nach Deutschland, Nord Stream 2? Scholz‘ stereotype Erklärung, dass „alle Optionen auf dem Tisch liegen“, reicht ihnen nicht. Sie wollen wortwörtlich von ihm hören, dass speziell Nord Stream 2 auf dem Tisch liegt.

Deutsche Diplomaten hatten vor seiner Abreise nach Washington erklärt, Deutschland sei der „Taktgeber“ beim Schnüren des Sanktionspakets gegen Russland gewesen, das der Westen im Falle eines Einmarschs in die Ukraine sofort und einmütig ziehen könne. Den Takt hat Deutschland demnach aber ausschließlich hinter den Kulissen angegeben, denn groß bekannt ist eine solche diplomatische Leistung Deutschlands nicht.

Scholz muss sich nicht nur in den USA beweisen

Am Dienstag will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Berlin vorbeischauen und Scholz von seinem Treffen am Montag mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau erzählen. Damit der Westen zusammenhält und Putin nicht weiter einen Keil reintreiben kann, müssen Nato und EU mit einer Stimme sprechen.

Dieses Signal ist Scholz auch deshalb wichtig, weil zuletzt nicht er, sondern Macron als der starke Mann Europas wahrgenommen wurde. Das kann Deutschland mit seinen hohen Beiträgen an die Nato, die EU und als mit Abstand größtes Geberland für die Ukraine nicht gefallen.

Vor fünf Jahren, als Merkel Donald Trump nach seiner Wahl besuchte, wurde sie in Amerika für ihre harte Haltung gegen den irrlichternden US-Präsidenten gefeiert. Heute kann Scholz erst einmal nur damit punkten, dass die deutsch-amerikanische Freundschaft fortbesteht und weiter belebt wird. Es müssen schließlich noch tiefe Gräben zugeschüttet werden, die die Trump-Administration gerissen hat. Und zeitgleich muss im Turbogang ein Vertrauensverhältnis zwischen Scholz und Biden entstehen. Die Lösung der Ukraine-Krise duldet keinen Zeitaufschub.

In einer Sache ist er der Erste seit Helmut Schmidt

Scholz hat für seine Botschaften nur die Pressekonferenz mit Biden. Tunnelblick, hochkonzentriert. Er will aber auch in Amerika den anderen Scholz, den spontanen, angriffslustigen Politiker zeigen. Als Gast im Weißen Haus ist das schwerer zu machen.

Der 63-Jährige hat sich deshalb noch etwas anderes ausgedacht und macht, was Merkel – genauso wenig wie Fotos im Flugzeug – nie gemacht hat: Er gibt dem Fernsehsender CNN ein Interview. Live und in Englisch.

CNN kündigte das Gespräch mit Topmoderator Jake Tapper groß als Exklusivinterview mit Scholz an. Die Leute sollen ihn kennenlernen. Das Interview ist ein ziemlicher Knaller, denn seit Helmut Schmidt hat kein deutscher Kanzler mehr Interviews in Englisch gegeben – und erst recht nicht live in einer Hauptnachrichtenzeit. Mutig sei das, sagen Beobachter in Washington.

Seine USA-Reise wird darüber entscheiden, ob er jetzt vor die Welle kommt – oder nur mitschwimmt und Deutschlands Stimme verschluckt wird.

Von Kristina Dunz/RND