Biden nach Gespräch mit Scholz: „Wenn Russland einmarschiert, wird es kein Nord Stream 2 mehr geben“

Washington. Bei seinem Antrittsbesuch in den USA hat der andauernde Ukraine-Konflikt die Gespräche zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden dominiert. Beide betonten mehrfach ihre Partnerschaft und ihr einheitliches Vorgehen beim Ukraine-Konflikt: „Es wird keine Maßnahmen geben, bei denen wir unterschiedlich agieren. Wir werden einheitlich und zusammen auftreten“, sagte Scholz bei einem Gespräch mit Biden im Weißen Haus am Montag.

Auf eine Frage, was im Falle eines Einmarschs Russlands mit der Gaspipeline Nord Stream 2 passiere, antwortete Biden: „Wenn Russland einmarschiert, wird es kein Nordstream 2 mehr geben.“

Scholz betonte, dass es im Falle einer militärischen Aggression, harte weitreichende Maßnahmen geben wird. „Es gehört dazu, dass wir nicht alle auf den Tisch legen, weil es notwendig ist, dass auch von Seiten Russlands verstanden wird, da könnte noch viel mehr passieren, als sie sich selber ausrechnen“, so der Bundeskanzler. Man habe gemeinsam intensiv daran gearbeitet, dass Sanktionen auch festgelegt werden könnten. Man sei vorbereitet, sofort schnell und gemeinsam zu handeln. Zugleich sollten alle diplomatischen Möglichkeiten genutzt werden.

Beide unterstrichen die Geschlossenheit beider Staaten. „Deutschland ist einer der engsten Verbündeten Amerikas“, so Biden. Er freue sich auf die enge Zusammenarbeit. „Willkommen, willkommen, willkommen!“ Scholz sagte: „Wir sind engste Verbündete und arbeiten intensiv zusammen, und das ist notwendig, um die Schritte zu unternehmen, die wir zum Beispiel im Kampf gegen die russische Aggression gegenüber der Ukraine unternehmen müssen.“ Es sei ein wichtiges Treffen zu einer sehr wichtigen Zeit.

Scholz: Russischer Einmarsch wird „hohen Preis haben“

Bereits vor dem Treffen mit Biden hatte sich Scholz um ein Signal der Geschlossenheit im transatlantischen Verhältnis bemüht. „Wir sind enge Verbündete und handeln sehr abgestimmt und einheitlich, was die Bewältigung der aktuellen Krisen betrifft“, sagte Scholz. „Und deshalb ist wichtig, dass seit langer Zeit Deutschland, die USA, die Nato, die Europäische Union alle gleichgerichtet argumentieren“, betonte er mit Blick auf die Ukraine-Krise. „Es wird einen sehr hohen Preis haben, wenn es dazu kommt, dass die Ukraine militärisch angegriffen wird.“ Die Details dazu würden seit langem besprochen und vorbereitet, um im Zweifel schnell, entschlossen und einmütig handeln zu können.

Umgang mit Nord Stream 2 in der Kritik

Dem SPD-Politiker wird vorgeworfen, in der Ukraine-Krise zu wenig Druck auf Russland auszuüben. Auch in den USA sind Zweifel laut geworden, ob man im Ernstfall auf Deutschland zählen könne.

Viel Kritik gibt es in den USA weiter an der Ostseepipeline Nord Stream 2, die unter Umgehung der Ukraine Gas direkt von Russland nach Deutschland bringen soll. Scholz hat Nord Stream 2 erst nach langem Zögern als mögliches Sanktionsinstrument auf den Tisch gelegt - und das auch nur verdeckt, ohne die Pipeline beim Namen zu nennen. Nord Stream 2 sorgt seit Jahren für Streit zwischen Washington und Berlin. Kritiker befürchten, dass sich Deutschland in Abhängigkeit von Russland begibt und dass Putin Energie als Waffe nutzen könnte. Die Pipeline ist fertiggestellt, aber noch nicht in Betrieb.

Was die Abschreckung gegenüber Russland angeht, gab es allerdings pünktlich zur Reise ein Signal, dass für Vertrauen sorgen soll: Die Bundeswehrtruppen in Litauen sollen aufgestockt werden. Ein erster konkreter Schritt, um das Ansehen Deutschlands zu verbessern.

Weiterhin keine Waffenlieferungen aus Deutschland

Für Irritationen sorgt in den USA die Weigerung der Bundesregierung, Waffen an die Ukraine zu liefern. Unmittelbar vor seinem Abflug nach Washington am Sonntag bekräftigte Scholz in der ARD, dass die Bundesregierung an diesem „klaren Kurs“ festhält. Aus US-Regierungskreisen verlautete, dass die Bundesregierung besonders viel zu nichtmilitärischer Hilfe für die Ukraine beigetragen habe.

Angesichts des Aufmarschs Zehntausender russischer Soldaten in der Nähe der Ukraine wird befürchtet, dass der Kreml eine Invasion in das Nachbarland plant. Moskau bestreitet das. Für möglich wird auch gehalten, dass die russische Seite Ängste schüren will, um die Nato zu Zugeständnissen bei Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen.

Der Besuch des Bundeskanzlers in Washington ist der Start einer diplomatischen Offensive. Eine Woche danach will Scholz nach Kiew und dann nach Moskau reisen. Zuvor ist noch ein Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der baltischen Staaten in Berlin geplant. Zudem wollen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Polens Staatschef Andrzej Duda zu einem Gespräch über die Krise nach Berlin kommen.

RND/ab/dpa