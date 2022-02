Nach Inkrafttreten von umstrittenem US-Gesetz: 60 Prozent weniger Abtreibungen in Texas

Austin. Die Zahl der Abtreibungen in dem US-Staat Texas ist im ersten Monat nach Inkrafttreten des restriktivsten Abtreibungsgesetzes der USA seit Jahrzehnten um 60 Prozent zurückgegangen.

Dies geht aus neuen Zahlen der texanischen Gesundheitskommission hervor, die im Februar veröffentlicht wurden, und zeigt zum ersten Mal eine vollständige Bilanz der unmittelbaren Folgen.

Fast 2200 Abtreibungen wurden im vergangenen September vorgenommen. Zuvor war ein neues Gesetz in Kraft getreten, das den Eingriff verbietet, sobald Herzaktivität festgestellt wird, in der Regel um die sechste Schwangerschaftswoche. Ausnahmen in Fällen von Vergewaltigung oder Inzest gibt es nicht. Im August wurden 5400 Abtreibungen durchgeführt. Die Gesundheitsbeamten kündigten an, dass weitere Daten monatlich veröffentlicht würden.

Terminrückstau in anderen Bundesstaaten

Die Zahlen spiegeln die Berichte texanischer Ärzte wieder, die bereits den starken Rückgang an Patientinnen in den vergangenen fünf Monaten beschrieben hatten. Manche Frauen legten Hunderte von Kilometern zu Kliniken in benachbarten Bundesstaaten oder darüber hinaus zurück, was dort zu einem Terminrückstau führte.

Die Non-Profit-Organisation Planned Parenthood bezeichnete die Zahlen in einer Erklärung als „den Anfang der verheerenden Auswirkungen“ des Gesetzes. Es steht im Widerspruch zu den bisherigen Grundsatzurteilen des Obersten Gerichtshof der USA, die es einem Staat untersagen, Abtreibungen in der Frühschwangerschaft zu verbieten.

Der Supreme Court hat seine Bereitschaft signalisiert, noch in diesem Jahr seine Entscheidung zu schwächen oder aufzuheben.

RND/AP