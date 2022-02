Treffen mit Bildungsministerin: „WirWerdenLaut“-Initiatoren überreichen Unterschriftenliste

Berlin. Schülervertreter der Initiative #WirWerdenLaut haben sich am Freitag mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) getroffen. An dem Gespräch nahm unter anderem Anjo Genow, einer der Initiatoren und Schulsprecher am Otto-Nagel-Gymnasium in Berlin, ​​teil. Gemeinsam mit einem zweiten Berliner Schülersprecher überreichte er Unterschriftenlisten auf einem USB-Stick an Stark-Watzinger.

Per Video waren weitere Schülervertreter zugeschaltet. Es habe sich um einen sehr sachlichen Austausch gehandelt, sagte ein Ministeriumssprecher anschließend. „Ein gutes und konstruktives Gespräch, auch über die Pandemie hinaus“, twitterte das Ministerium.

Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland hatten mit einem offenen Brief im Netz unter dem Hashtag #WirWerdenlaut die Lage an den Schulen in der Corona-Pandemie angeprangert und der Politik vorgeworfen, sie im Stich zu lassen. „Der aktuelle Durchseuchungsplan ist unverantwortlich und unsolidarisch.“ Sie fordern unter anderem Luftfilter in allen Schulen, kleinere Lerngruppen und PCR-Pooltests. Das Schreiben richtete sich zudem gegen die Präsenzpflicht. Einer entsprechenden Online-Petition der Initiative hatten sich bis Freitag mehr als 134.000 Unterstützer angeschlossen.

Die Initiatoren warnen, es sei davon auszugehen, dass die aktuelle Corona-Welle nicht die letzte sei und fordern Vorbereitungen für den Herbst und die Zeit danach.

RND/dpa