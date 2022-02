„Notwendig und vertretbar“: Expertenratsmitglied Karagiannidis für Lockerungen „zum richtigen Zeitpunkt“

Herr Karagiannidis, die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat in dieser Woche erklärt, das Gesundheitssystem werde in der Omikron-Welle nicht zusammenbrechen. Würden Sie auch Entwarnung geben?

Ich würde die Belastung im Gesundheitswesen etwas differenzierter betrachten. Wir haben zwar nur noch sehr wenige Patienten mit der Delta-Variante auf den Intensivstationen, dafür steigt die Zahl der Menschen mit Omikron deutlich an. Wir hatten vor einigen Wochen noch 100 Neuaufnahmen mit Covid‑19 am Tag und sind nun bei etwa 250 Neuaufnahmen täglich. Das bedeutet aber noch keinen starken Anstieg der Intensivbettenbelegung. Denn Delta-Patienten liegen in der Regel sehr lange auf den Intensivstationen, Omikron-Patienten offensichtlich kürzer. Es werden also schneller wieder Betten frei. Ob es zu einer starken Belastung im Gesundheitswesen kommt oder nicht, lässt sich daher nicht sicher abschätzen. Ich bin aber optimistisch, dass wir gut durch die Omikron-Welle kommen.

Wovon hängt denn jetzt noch ab, wie gut wir durch die Welle kommen?

Das sind gleich mehrere Faktoren. Wenn sich noch viele Ältere und Ungeimpfte infizieren, ist die Belastung der Kliniken deutlich höher. Wir beobachten gerade bei Omikron, dass deutlich mehr Ältere von schweren Verläufen betroffen sind. Deswegen ist für uns im Krankenhaus die Inzidenz der über 60‑Jährigen besonders wichtig. Die Ungeimpften werden auch häufig schwer krank, aber werden bei der Inzidenz leider nicht einzeln erfasst. Die zweite Unsicherheit: Wir haben bei Omikron die Varianten BA.1, BA.2 und BA.3. Möglicherweise sorgt BA.2 noch einmal für eine Verlängerung der Welle – das lässt sich jetzt noch nicht absehen. Der dritte Punkt, der wirklich wichtig ist: Einige Kliniken haben schon jetzt mit sehr viel Personalausfällen zu kämpfen, weil das Personal als Kontaktperson in Quarantäne oder selbst erkrankt ist.

Unklar ist auch, wie viel Personal es gibt. Denn eine genaue Vorstellung über Kapazitäten bei Personal und Betten existiert nur für die Intensivstationen.

Ja, wir haben kein gutes Monitoring und wissen nicht, wie viele Pflegekräfte und Ärzte wirklich am Patienten arbeiten. Das ist aber das A und O und eine dringende Aufgabe für ein Bundesinstitut. Die Bundesregierung muss sich schnell daransetzen und das Robert Koch-Institut oder ein anderes Bundesinstitut damit beauftragen. Dazu kommen die immensen Personalprobleme: Alleine von den 1300 Intensivstationen klagen 750 über zu wenig Personal. Mehr als jede zweite Intensivstation hat damit aktuell manifeste Personalprobleme und kann deswegen nicht alle Betten betreiben. Das ist in den letzten Monaten keinen Deut besser geworden. Und das Personal in den Kliniken ist schon lange am Limit, und viele werden sich nach der Omikron-Welle in einer ruhigeren Phase überlegen, ob sie so weiterarbeiten wollen oder den Dienst quittieren.

Halten Sie denn Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen für sinnvoll, wenn doch die Belastung des Gesundheitswesens noch nicht ganz absehbar ist?

Ja, ich halte eine Lockerung der Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt für notwendig und auch für vertretbar. Selbst wenn wir die Auswirkungen der Lockerungen erst sehr viele Tage später in den Kliniken bemerken, werden wir mit den Belastungen absehbar zurechtkommen. Wir müssen aber unbedingt in kleinen Schritten lockern, und vor allem nicht im Anstieg der Infektionen. Wenn wir alle Maßnahmen aufgeben, werden wir einen Rebound-Effekt sehen und deutlich mehr ältere und ungeimpfte Patienten in den Krankenhäusern haben.

Entscheidend ist, dass wir, solange es geht, die medizinischen Masken, am besten FFP2‑Masken, aufbehalten. Die Maskenpflicht muss über die kommenden Wochen hinaus erhalten bleiben und dann im Jahresverlauf bei hohen Inzidenzen, vor allem im Herbst und Winter temporär Anwendung finden. Denn sie ist sehr effektiv und im Vergleich nur wenig einschränkend. Wir sehen außerdem, dass die aktuellen Maßnahmen dafür gesorgt haben, dass die Omikron-Welle nicht so stark gestiegen ist wie in anderen Ländern.

Also waren die Maßnahmen ein Erfolg?

Zumindest sind wir mit verhältnismäßig geringen Einschränkungen gut durch die Omikron-Welle gekommen. Die Mobilität der Bevölkerung ist laut Daten des Robert Koch-Instituts wieder so hoch wie vor der Pandemie. Obwohl also viele Menschen unterwegs sind und sich mit anderen treffen, werden wir in den Kliniken nicht überrannt. In ersten Großstädten zeichnet sich schon jetzt ein Plateau ab: In Hamburg und Köln steigen die Zahlen kaum noch. Das stimmt mich sehr optimistisch.

Sollte sich die Politik bei den Lockerungen an der Inzidenz oder an der Hospitalisierungsrate orientieren?

Es müssen mehrere Daten berücksichtigt werden: die Inzidenz eher weniger, dafür mehr die Hospitalisierung und die Intensivaufnahmen und Intensivbettenbelegung. Wenn diese Marker deutlich fallen, ist der richtige Zeitpunkt für Lockerungen gekommen. Bedenken müssen wir bei der Hospitalisierungsrate aber, dass sie kein Maß für Kapazitäten ist. Denn unterbringen werden wir jeden Patienten irgendwie. Sie bedeutet vielmehr, dass Personen einen gewissen Schweregrad an Erkrankungen haben und dies die Krankheitslast darstellt.

Wie blicken Sie denn auf den Herbst?

Wir müssen uns nach der Omikron-Welle zusammensetzen und eine genaue Analyse vornehmen, ohne anzuklagen. Was war gut in den letzten zwei Jahren, und was war nicht gut? Wie bereiten wir uns auf den Herbst vor? Das finde ich absolut essenziell. Klar ist schon jetzt, dass wir im Herbst und Winter mindestens zum Schutz der chronisch Kranken wieder Masken benötigen. Die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen müssen wir uns erhalten, denn sie rettet vielen Menschen das Leben.

Der Marburger Bund hat gefordert, dass Deutschland unabhängiger bei der Versorgung medizinischer Produkte, wie zum Beispiel Masken, von Asien werden soll.

Ja, wir müssen darüber sprechen, wie wir die Versorgung mit medizinischen Masken in Deutschland sicherstellen können. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass wir eine Vorratshaltung brauchen. Nicht wie in den 1990er-Jahren, wo alles nur eingelagert wurde. Sondern die Lagerung muss in den Klinikalltag oder an ein Zentrallager angebunden sein, das auch die normale Nachfrage nach diesen Produkten bedient. Wir müssen auch über die Digitalisierung sprechen: So wie wir eine Kapazitätsauslastung für Intensivstationen aufgebaut haben, brauchen wir sie auch für alle anderen Bereiche des Krankenhauses und das Personal. Offen und transparent. Außerdem benötigen wir dringend die elektronische Patientenakte, damit wir zum Beispiel wie in Israel sehen, ob eine Impfung wirkt.

Was muss bei der Analyse der vergangenen zwei Jahre noch bedacht werden?

Wir brauchen für den Herbst eine neue Teststrategie. Wir müssen davon wegkommen, dass wir weiterhin so extrem viel testen, denn das sorgt für ökologische und ökonomische Probleme. Wir brauchen wieder ein Normalmaß bei den Tests. Sinnvoll wäre, im Herbst nicht mehr auf Verdacht zu testen, sondern Tests nur noch für vulnerable Gruppen und Personen mit Corona-Symptomen anzubieten. Ergänzend sollte es mehr Abwasser-Screenings geben und ein Monitoring der Patienten mit Atemwegsinfektionen. Ein weiteres und das vielleicht größte Problem ist die geringe Zahl der Pflegekräfte.

Eine Vielzahl an neuen Pflegekräften ist aber nicht in Sicht. Was schlagen Sie vor?

Um die Arbeitsbelastung der Pflegekräfte zu reduzieren, brauchen wir einen besseren Personalschlüssel. Eine Pflegekraft kann auf Dauer nicht mehr so viele Patienten betreuen. Dafür müssen wir die Kliniken so aufstellen, dass sich die Pflegekräfte mit einem besseren Schlüssel mehr an einem Standort konzentrieren. Das bedeutet, wir müssen zeitnah Kliniken fusionieren. Das betrifft vor allem kleinere Kliniken, in denen Pflegekräfte zum Beispiel nachts alleine arbeiten müssen. Fusion erzeugt Synergieeffekte, die dann die individuelle Arbeitslast reduzieren können.

Von Sven Christian Schulz /RND