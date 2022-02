Erneut Proteste gegen Corona-Politik in vielen deutschen Städten

Berlin. Bundesweit sind am Montag erneut mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Die Proteste verliefen der Polizei zufolge weitgehend friedlich.

In den sächsischen Landkreisen Bautzen und Görlitz zählte die Polizei insgesamt etwa 12.200 Teilnehmer bei zahlreichen Protesten. In Chemnitz demonstrierten bis zu 2000 Menschen bei einem nicht angezeigten Protest. In Dresden versammelten sich nach Angaben der Polizei mehrere Hundert Demonstranten ebenfalls bei einem nicht angezeigten Protest. Die Polizei stellte Anzeigen gegen drei Teilnehmer wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Gegen einen weiteren Teilnehmer werde wegen Volksverhetzung ermittelt, hieß es in einer Mitteilung vom Abend. Alle vier Demonstranten hatten den Angaben zufolge rechte Parolen gerufen.

Auch in Sachsen-Anhalt versammelten sich jeweils Tausende Menschen, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. In Halle zählten die Beamten demnach bis zu 1900 Menschen bei einem Aufzug am Hallmarkt. Die Polizei registrierte „wenige Straftaten“, wie es in einer Mitteilung vom Abend hieß. Sie stellte unter anderem Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Demonstrationen fanden auch in Thüringen, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern statt.

