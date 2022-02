Einer fehlt: Warum Wieler nicht beim RKI-Briefing mit Lauterbach dabei ist

Berlin. Er ist die Konstante beim Update des Robert Koch-Instituts (RKI) gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsminister in der Bundespressekonferenz in Berlin. Seit Monaten erklärt RKI-Präsident Lothar Wieler die aktuellen Corona-Zahlen, erst neben dem damaligen Ressortleiter Jens Spahn (CDU), heute neben Karl Lauterbach (SPD). Am Donnerstag aber wird Wieler fehlen. Vertreten wird er durch Lars Schaade, Vizepräsident des RKI. Doch was hat es damit auf sich? Zuletzt gab es zwischen der neuen Ampelregierung in Berlin und dem RKI, das dem Gesundheitsministerium unterstellt ist, immer wieder Reibereien. Was allerdings nicht der Grund für Wielers Fehlen sein soll.

Zwei Fälle belasten Beziehungen zwischen RKI und Bundesregierung

Noch Ende Dezember zeigte sich Lauterbach sauer. Das RKI hatte sofortige „maximale Kontaktbeschränkungen“ bis Mitte Januar gefordert. Der SPD-Politiker sagte beim kurz darauf folgenden Bund-Länder-Gipfel, dass die Veröffentlichung der wissenschaftlichen Erkenntnisse „nicht abgestimmt“ gewesen sei und nicht hätte passieren dürfen.

Nur wenige Wochen später verkürzte das RKI den Genesenenstatus mit Wirkung vom 15. Januar unerwartet von sechs auf drei Monate. Viele Bürger verloren damit quasi über Nacht ihr Recht, in Restaurants, Bars oder in Fitnessstudios zu gehen. Dass das RKI die Frist festlegt, sieht eine neue Verordnung zwar so vor, der Zeitpunkt kam dennoch überraschend. Vor allem die FDP kritisierte das Vorgehen des RKI und auch dessen Chef mit scharfen Worten. Lauterbach will die Verordnung wieder zurückdrehen. „Über tiefgreifende Entscheidungen wie etwa den Genesenenstatus möchte ich selbst und direkt entscheiden. Sonst trage ich die politische Verantwortung für das Handeln anderer“, sagte der SPD-Politiker der „Bild“-Zeitung am Mittwoch.

Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch sprang Bundeskanzler Scholz Wieler zu Seite: „Ich habe großes Vertrauen in das RKI“, versicherte Scholz. Auch dem RKI-Chef Lothar Wieler bescheinigte der Kanzler eine „verdienstvolle Arbeit“.

Das Fehlen von Wieler ist aber keine Konsequenz aus den zurückliegenden Monaten. Der RKI-Präsident habe laut Pressestelle lediglich einen Termin, sei „bei der nächsten BPK wieder dabei“.

