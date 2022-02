„Leisten können wir uns so gut wie nichts mehr“

Berlin. Geheizt wird bei Familie Bensch in diesem Winter nur noch einmal pro Woche, am Samstag, wenn die drei Kinder nacheinander in die Badewanne gehen und hinterher nicht frieren sollen. Zu groß ist die Angst von Mutter Heike Bensch vor galoppierenden Nachzahlungen bei der nächsten Abrechnung. Auch die Post ihres Stromanbieters erwartet sie mit täglich steigender Sorge.

Die 41-Jährige mit den knallrot gefärbten Haaren steht in ihrer kleinen Küche im Plattenbauviertel Berlin-Hellersdorf und bereitet das Abendessen für die drei Kinder. Der zwölfjährige Paul hat sich in sein Zimmer zurückgezogen, die zehnjährige Lea ist noch mit einer Freundin auf dem Spielplatz. Der zweijährige Felix liegt auf dem Sofa und guckt Cartoons auf Mamas Handy.

Kaum Geld für frische Lebensmittel

Heute Abend gibt es aufgewärmten Gemüseeintopf, mal wieder. „Es ist mir wichtig, für die Kinder selbst zu kochen und frische Sachen einzukaufen“, sagt Heike Bensch „Aber es wird immer schwieriger, weil alles teurer wird. Ich kann mir nur noch das Billigste vom Billigen leisten. Bald müssen wir auf Fertigprodukte zurückgreifen.“

Bensch arbeitet zurzeit vier Stunden als Reinigungskraft und stockt den Lohn mit Hartz IV auf. Seit Jahresbeginn wird es für sie immer schwieriger, mit der knappen Haushaltskasse klarzukommen. Besonders bei Obst und Gemüse gebe es kaum noch günstige Angebote. „1,40 Euro für eine Gurke, 1,50 Euro für einen Salatkopf, da überlege ich mir das bei meinem Budget zweimal“, sagt sie.

Auch die Miete ist nun teurer

Gemüse gehörte mit 8,1 Prozent Teuerung laut Statistischem Bundesamt zu den Preistreibern im Januar. Noch extremer stiegen die Preise für Kraftstoffe (fast ein Viertel teurer) und Strom (fast ein Fünftel mehr). Auch die Mieten steigen weiter, 20 Euro zusätzlich pro Monat muss nun auch Heike Bensch zahlen.

Die Inflation ist zurück, und sie wird aller Voraussicht nach eine Weile bleiben. An der Tankstelle und auf der Stromrechnung merken es bereits alle, im Supermarkt bislang hauptsächlich diejenigen, die ohnehin schon wenig haben. Denn Sonderangebote gibt es kaum noch. Ein neuer Begriff macht die Runde in diesem Winter: Energiearmut. Und sie ist erst der Anfang.

Im Juni soll das Geld fließen

Die Ampelregierung stemmt sich bislang nur zögerlich gegen den Kosten-Tsunami. Sofortsteuersenkungen per Dekret wie etwa in Polen sind nicht geplant. Doch die Regierungsparteien verhandeln gerade über eine ganze Reihe von Maßnahmen, die im Frühjahr und Sommer wirksam werden können. Als Erstes soll ein einmaliger Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger verabschiedet werden. Er wird diese Woche erstmals im Bundestag beraten.

130 Millionen Euro stehen bereit. Für Alleinlebende sollen 135 Euro, für einen Zweipersonenhaushalt 175 Euro fließen. Im Juni soll das Geld bei den Berechtigten ankommen. Die Verbraucherzentralen halten das für unzureichend und fordern einen Heizkostenzuschuss von mindestens 500 Euro.

„Diese Pauschalen haben mit der Lebensrealität der Menschen nichts zu tun“, kritisiert auch Ralf Ritter. Er ist seit 30 Jahren Schuldnerberater für die Caritas im ländlich geprägten Landkreis Lüchow-Dannenberg. Er sagt: „Die Menschen auf dem Land sind doppelt belastet. Sie müssen mit dem Auto fahren, da treffen sie die hohen Spritpreise. Und die Geringverdiener leben oft in unzureichend gedämmten Häusern und müssen mehr heizen.“

Verbände fordern mehr Unterstützung

Die Regierung will nun zumindest für die Zukunft die CO₂-Kosten fürs Heizen fairer zwischen Mietenden und Vermietenden aufteilen. Je schlechter ein Haus saniert ist, desto größer ist der Anteil an CO₂-Kosten fürs Heizen, die der Hauseigentümer tragen muss. Aber auch das ist eher ein Projekt für die Zukunft.

Gerade erst forderten 17 Sozial- und Jugendverbände sowie die Jugendorganisationen von SPD, Grünen und Linken einen Zuschlag für Hartz-IV-Bezieher und machten Druck beim Sofortzuschlag für Kinder in von Armut gefährdeten Familien.

Zwischen Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) soll nach RND-Informationen bereits Einigkeit bestehen, doch Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat das letzte Wort bei der Finanzierung. Die Grünen haben einen Zuschlag von 25 Euro monatlich ins Spiel gebracht, bis dorthin sei es noch „ein harter Kampf“, sagten Haushaltspolitiker dem RND. Im März oder April könnte der Zuschlag immerhin bereits vom Parlament beschlossen werden.

Neues Stromsperrenmoratorium gefordert

„25 Euro sind eigentlich schon viel zu wenig“, sagt Sarah-Lee Heinrich, Sprecherin der Grünen Jugend, dem RND. Sie fordert weitere Sofortmaßnahmen: „Stromsperren müssen zurzeit komplett ausgesetzt werden“, sagt sie. Das fordern auch die Verbraucherzentralen.

230.000 Haushalten wurde 2020 der Strom abgestellt. Neuere Zahlen gibt es noch nicht. Es wären weit mehr Haushalte betroffen gewesen, hätte es nicht im ersten Corona-Lockdown 2020 bereits ein Stromsperrenmoratorium gegeben. 2019 wurden laut Monitoringbericht fast 290.000 Haushalten der Strom abgedreht.

Heinrich: Hartz-IV-Erhöhung durch Inflation schon verpufft

Heinrich, die selbst mit Hartz IV aufgewachsen ist, fordert zudem einen deutlich höheren Grundsicherungssatz: „Die 3 Euro Hartz-IV-Erhöhung zum Jahresbeginn sind durch die Inflation längst aufgefressen. Der Satz muss dringend angepasst werden.“ Auch der Heizkostenzuschlag müsse deutlich ausgeweitet werden: „Die steigenden Preise merkt man bis in die Mittelschicht hinein. Und wir haben es immer stärker mit generell ansteigenden Preisen zu tun.“

Alle Parteien schnüren in diesen Tagen Entlastungspakete. „Die explodierenden Energiepreise sind für Millionen Bürger die härtesten Einschnitte seit der Agenda 2010″, warnt Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch und fordert einen „Energiekostengipfel“ im Kanzleramt. „Experten beziffern die Mehrkosten von Familien für Energie mit rund 200 Euro pro Monat“, rechnet Bartsch vor.

CDU-Vize Jung: „Wir brauchen Entlastungen für alle“

Neben der Linken haben auch CDU und AfD die Energiepreise auf die Tagesordnung der Plenarsitzung am Freitag gesetzt. „Die Preissteigerungen haben über Stromsteuer und EEG-Umlage Milliarden in die Staatskasse gespült“, sagt CDU-Vize Andreas Jung dem RND. „Der Staat darf aber nicht auch noch an diesen Belastungen verdienen, das muss zurückgegeben werden. Wir brauchen nicht Entlastungen für einzelne Gruppen, wir brauchen Entlastungen für alle.“

Die EEG-Umlage solle „spätestens zur Mitte des Jahres schnell und unbürokratisch“ abgeschafft werden, fordert die Union. Im Bundestag bekräftigte Finanzminister Lindner am Mittwoch, dass genau dies passieren wird. Sozialverbände und Verbraucherschützer argwöhnen, dass es dabei eben nicht vorrangig um die Entlastung von Geringverdienern, sondern um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie geht.

Thomas Engelke, Leiter Team Energie und Bauen des Verbraucherzentrale Bundesverbands, fordert gegenüber dem RND: „Wenn die Bundesregierung die EEG-Umlage abschafft, muss sie sicherstellen, dass diese Ersparnis nicht in den Taschen der Unternehmen landet, sondern an die Verbraucher geht. Besser und sozial gerechter wäre aber die Einführung eines Klimageldes“ – also einer weiteren Kopfpauschale, die als „sozialer Kompensationsmechanismus“ auf Grünen-Initiative im Ampelkoalitionsvertrag steht.

„Leisten können wir uns so gut wie nichts mehr“

Heike Bensch hat keine Zeit, all diese Diskussionen im Detail zu verfolgen. Ihr wäre vor allem eines wichtig: dass sie mehr im Portemonnaie hat und nicht jede Lohnerhöhung auf ihr Aufstocker-Hartz-IV angerechnet wird. „Ich versuche, ein Vorbild für meine Kinder zu sein, indem ich arbeiten gehe. Aber leisten können wir uns so gut wie nichts mehr.“ Lebensmittel und Kleidung bekommt sie manchmal vom christlichen Kinder- und Jugendhilfswerk Arche, in deren Kinderkrippe der kleine Felix geht.

Frisches Obst und Gemüse holt Bensch inzwischen fast nur noch vom Polenmarkt und den Discountern in Kostrzyn, 80 Kilometer entfernt. Ihre Nachbarin fährt alle 14 Tage über die Grenze, um sich mit Zigaretten einzudecken. Bensch fährt mit, um Äpfel, Kohlköpfe und Karotten zu holen. Das lohnt sich gerade besonders, weil Polen die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel für sechs Monate abgeschafft hat.

Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse streichen?

Wäre das auch in Deutschland denkbar? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will lieber den Kindersofortzuschlag als eine Steuersenkung.

Die Verbraucherzentralen sehen das anders. „Wir fordern, die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse komplett zu streichen“, sagt Anne Markwardt, Leiterin Team Lebensmittel des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Europarechtlich werde dies bald möglich sein, sagt sie. „Künftig können Produkte, die der öffentlichen Gesundheit oder Nachhaltigkeitszielen dienen, komplett von der Mehrwertsteuer befreit werden. Von dieser Möglichkeit sollte die Bundesregierung Gebrauch machen.“

Denn unabhängig von der aktuellen Inflation müssten Lebensmittel teurer werden, damit nachhaltiger produziert werden könne und die Landwirte „nicht mit Billigstpreisen abgespeist werden“. Eine Mehrwertsteuersenkung auf gesundes Essen könnte einen Teil der Steigerungen ausgleichen.

Heike Bensch und ihre Kinder haben eine klare Meinung dazu: „Irgendwann hängt es uns so zum Hals raus“, sagt ihre Mutter, „immer dieselbe Wurst auf dem Teller zu haben, weil es die einzige Sorte ist, die wir uns leisten können.“

Von Jan Sternberg/RND