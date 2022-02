Putin empfängt Pakistans Premier Khan

Islamabad. Inmitten der sich weiter zuspitzenden Ukraine-Krise empfängt Russlands Präsident Wladimir Putin in dieser Woche Pakistans Premierminister Imran Khan. Das pakistanische Außenministerium erklärte, Khan werde mit einer hochrangigen Delegation am Mittwoch für einen zweitägigen Besuch in Russland eintreffen.

„Pakistan und Russland unterhalten freundschaftliche Beziehungen, die von Respekt, Vertrauen und Konvergenz von Ansichten zu einer Reihe internationaler und regionaler Themen geprägt sind“, hieß es in der Mitteilung. Putin und Khan wollten demnach „das gesamte Spektrum der bilateralen Beziehungen, einschließlich der Zusammenarbeit im Energiebereich“, besprechen.

Das Treffen fällt in eine Zeit, in der sich ein Großteil der westlichen Staaten vor dem Hintergrund von Ängsten vor einem verheerenden Krieg in der Ukraine gegen Putin in Stellung bringt, von dem befürchtet wird, dass er zu hohen Opferzahlen, Energieknappheit und Chaos weltweit führen könnte.

Am Montag hatte Putin die Entsendung von Truppen in die ukrainischen Separatistengebiete Luhansk und Donezk angeordnet. In der Mitteilung des Kremls vom Montagabend blieb zunächst offen, ob sich die Truppen in Bewegung befanden. Putin deklarierte die Anordnung als Maßnahme zum „Erhalt des Friedens“.

In der Mitteilung des pakistanischen Außenministeriums wurde die Ukraine-Krise nicht erwähnt. Dort hieß es, die beiden Staaten würden ihre Ansichten zu wichtigen regionalen und internationalen Themen austauschen, einschließlich Islamophobie und der Situation in Afghanistan. In der Vergangenheit hat sich Khan jedoch gegen jede militärische Intervention ausgesprochen und erklärt, alle Probleme könnten durch Gespräche und Verhandlungen gelöst werden.

Pakistan unterhält gute Beziehungen zur Ukraine, die Weizen nach Islamabad exportiert.

