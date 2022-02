Rolf Muetzenich, SPD Fraktionsvorsitzender, aufgenommen bei einem Pressestatement vor der Fraktionssitzung der SPD in Berlin, 25.01.2022. Berlin Deutschland *** Rolf Muetzenich, SPD parliamentary group chairman, recorded during a press statement before the parliamentary group meeting of the SPD in Berlin, 25 01 2022 Berlin Germany Copyright: xFlorianxGaertner/photothek.dex Quelle: imago images/photothek

SPD-Fraktionschef fordert überwachten Waffenstillstand in Ukraine Berlin. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich fordert im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine einen durch internationale Organisationen überwachten Waffenstillstand. Es müsse weiter auf diplomatischem Weg versucht werden, einen Krieg mitten in Europa zu verhindern, betonte Mützenich am Dienstag. „Wir brauchen Verhandlungen und einen durch internationale Organisationen wie UN oder OSZE überwachten Waffenstillstand.“ +++ Alle News und Entwicklungen in der Ukraine-Krise in unserem Liveblog +++ Zugleich befürchtet Mützenich eine weitere Eskalation der Lage. „Trotz aller internationalen Vermittlungsbemühungen und Gesprächsangebote hat Präsident Putin erneut das Völkerrecht gebrochen und die Integrität und Souveränität der Ukraine missachtet“, erklärte er. Dass der russische Präsident in seiner Rede die Staatlichkeit der Ukraine in Frage gestellt habe, lasse befürchten, „dass die russische Seite den Krieg noch weiter eskalieren könnte“. Sanktionsmaßnahmen gegen Russland würden eng abgestimmt und könnten jederzeit noch verschärft werden, betonte Mützenich. „Putin sollte die Entschlossenheit des Westens nicht unterschätzen.“ RND/dpa