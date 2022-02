Großbritannien und der Ukraine-Konflikt: Starke Worte, schwache Sanktionen

Sie richten sich gegen einige russische Banken und drei russische Milliardäre. Oppositionspolitiker halten die Maßnahmen für schwach.

London. Als Boris Johnson am Dienstagnachmittag vor das Parlament trat, um die geplanten Sanktionen Großbritanniens gegen Russland zu verkünden, holte er zunächst einmal aus: Man habe alles gegeben, um die Krise zu verhindern. Man habe Verständnis gezeigt für die Bedenken der Russen und bis zur letzten Minute versucht, den Konflikt diplomatisch zu lösen. Doch nun, so sagte der Premier, „müssen wir uns der Möglichkeit stellen, dass keiner unserer Versuche Erfolge gehabt hat“.

Daraufhin zählte er die die geplanten Schritte Großbritanniens gegen Russland auf, die sofort in Kraft treten sollten: Es würden Sanktionen gegen die russischen Banken Rossiayaz, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank und Black Sea Bank sowie gegen drei vermögende Privatpersonen verhängt.

Bei den milliardenschweren Geschäftsleuten, die man mit den Maßnahmen treffen will, handelt sich um Igor Rotenberg, Boris Rotenberg und Gennady Timchenko. Igor und Boris Rotenberg besitzen ein Bauunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Systemen für den Transport von Öl und Gas spezialisiert hat. Beide stehen Wladimir Putin nahe. Gennady Timchenko ist an russischen Unternehmen beteiligt, darunter dem Gasunternehmen Novatek.

„Alle Vermögenswerte, die sie im Vereinigten Königreich besitzen, werden eingefroren, und den Personen wird die Einreise nach Großbritannien untersagt“, sagte Johnson. Und: Dies sei nur der erste Schritt. Weitere Sanktionen würden folgen, wenn Putin vollständig in die Ukraine einmarschiert. „Wir werden jede Person oder jedes Unternehmen von strategischer Bedeutung für Russland ins Visier nehmen“, so der Premier.

Opposition fordert weitere Maßnahmen

Ob die Sanktionen weit genug gehen, ist jedoch umstritten. Der Labour-Parlamentsabgeordnete Chris Bryant sagte am Dienstag, dass unbedingt weitere Maßnahmen erfolgen müssten. Layla Moran, die außenpolitische Sprecherin der Liberalen Demokraten, betonte außerdem, dass zwei der nun von Großbritannien anvisierten Personen bereits von den USA sanktioniert worden seien.

Auch Elisabeth Schimpfössl, Soziologin an der Aston University in Birmingham und Autorin des Buches „Rich Russians: From Oligarchs to Bourgeoisie“, hält die Maßnahmen für eher schwach: „Die Sanktionen werden diesen drei Milliardären kaum den Schlaf rauben“, sagte sie am Dienstag dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Keiner von ihnen sei in Großbritannien wirklich groß, und „Timchenkos Interessen liegen in der Schweiz“. Boris Rotenberg und sein Neffe Igor hätten außer einzelner Wohnungen in London auch nichts zu verlieren.

Von Susanne Ebner/RND