Russlands Krieg in der Ukraine: Was über die Opferzahlen bekannt ist

Im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist die Situation vielerorts unübersichtlich und die Lage ändert sich schnell. Schwer einzuschätzen ist auch eine konkrete Zahl von Todesopfern. Zwar gibt es von verschiedenen Seiten Angaben zu Toten und Verletzten, unabhängig überprüfen lassen sich die Aussagen aber nicht. Ein Überblick darüber, was die verschiedenen Stellen behaupten.

Opfer in der ukrainischen Armee

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einer Videobotschaft in der Nacht zu Freitag, in der ukrainischen Armee seien am ersten Tag der Invasion 137 Soldaten getötet und 316 Soldaten verletzt worden. Zuvor hatte die Ukraine am Donnerstag von 40 Toten gesprochen. Aktuellere Zahlen nannten ukrainische Behörden bislang nicht. Russland behauptete, die Streitkräfte hätten 200 ukrainische Soldaten beim Kampf um den strategisch wichtigen Flugplatz Hostomel bei Kiew getötet. 13 Ukrainer seien beim Kampf um die Schlangeninsel im Schwarzen Meer getötet worden. Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, teilte zudem am Freitagabend in Moskau mit, es seien 211 ukrainische Militärobjekte „außer Gefecht“ gesetzt worden. Nach seiner Darstellung wurden zudem sechs ukrainische Kampfflugzeuge, ein Hubschrauber sowie fünf Drohnen abgeschossen. Auch 67 Panzer seien zerstört worden.

Opfer in der russischen Armee

Das ukrainische Verteidigungsministerium teilte am Freitagnachmittag mit, die einrückenden russischen Truppen hätten 2800 Soldaten „verloren“. Dabei war unklar, ob es sich um getötete, verwundete oder gefangene Soldaten handeln soll. Zuvor hatte das Verteidigungsministerium mitgeteilt, es seien mehr als 1000 russische Angreifer getötet worden. Außerdem seien schätzungsweise bis zu 80 Panzer, mehr als 500 weitere Militärfahrzeuge sowie zehn Flugzeuge und sieben Hubschrauber zerstört worden. Von weniger Opfern auf russischer Seite sprach am Freitag der britische Verteidigungsminister Ben Wallace. Er sagte in einem Interview mit dem Sender Sky News, die russischen Truppen hätten seinen Informationen zufolge 450 Tote zu verzeichnen. Russland machte bislang keine Angaben zu Opfern. Es hieß lediglich, die russische Armee habe keine nennenswerten Verluste erlitten.

Opfer in der ukrainischen Zivilbevölkerung

Das UN-Menschenrechtsbüro bekam nach eigenen Angaben Berichte über 25 getötete und 102 verletzte Zivilisten, vor allem durch Granatenbeschuss und Luftangriffe. Die überwiegende Mehrheit der Fälle sei aus Gebieten gemeldet worden, die von der ukrainischen Regierung kontrolliert werden, sagte eine Sprecherin. Sie geht davon aus, dass die wahren Zahlen deutlich höher liegen. In vielen Fällen sei es schwierig, Angaben zu prüfen. Es gebe einen „Informationskrieg“ mit Behauptungen über Angriffe, die sich beim näheren Hinsehen als falsch herausstellten. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace nannte am Freitag die Zahl von 57 getöteten Zivilisten in der Ukraine. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International teilte am Freitag mit, dass drei Fälle dokumentiert werden konnten, in denen Wohngebiete und Objekte wie Krankenhäuser zum Ziel von wahllosen Angriffen wurden. Dabei seien mindestens sechs Zivilisten getötet und zwölf weitere verletzt worden. Die Behauptung der russischen Militärführung, nur Präzisionswaffen einzusetzen, sei „offenkundig falsch“, heiß es in der Mitteilung. Drei Angriffe mit ballistische Raketen und anderen explosive Waffen mit großflächiger Wirkung hätten anhand von Fotos, Videos und Satellitenbildern am ersten Tag der Invasion in den Städten Vuhledar, Kharkiv und Uman verifiziert werden können. In Vuhledar in der Region Donezk schlug demnach eine Rakete vom Typ 9M79 Tochka nahe eines Krankenhauses ein und tötete vier Zivilisten und verletzte zehn weitere.

