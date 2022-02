Gregor Gysi empört über Emotionslosigkeit von Parteikollegen

Im Rahmen eines Briefes an Parteikollegen zeigt sich der außenpolitische Sprecher der Linken, Gregor Gysi, entsetzt über das Verhalten mehrere Kollegen seiner Bundestagsfraktion. Grund für den Brief ist, laut „Welt“ eine Erklärung der Briefadressaten, darunter auch Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht, in der sie die westliche Politik der vergangenen Jahre für die Situation in der Ukraine mitverantwortlich machen. Die Osterweiterung der Nato sei ursächlich für das schlechte Verhältnis zu Russland, hieß es in der Erklärung der sieben Politiker.

Gysi zeigt sich entsetzt, über „die völlige Emotionslosigkeit hinsichtlich des Angriffskrieges, der Toten, der Verletzten und dem Leid“. Der ehemalige Fraktionsvorsitzende kritisiere die Nato ebenfalls, jedoch habe das Verteidigungsbündnis in diesem Fall keinen einzigen Fehler begangen, der einen Angriffskrieg rechtfertigen würde.

„Ihr seid nur daran interessiert, eure alte Ideologie in jeder Hinsicht zu retten. Die Nato ist böse, die USA sind böse, die Bundesregierung ist böse und damit Schluss für euch“, schreibt Gysi weiter. Der Brief wurde an die gesamte Fraktion verschickt.

RND/ab