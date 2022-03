Ukrainischer Gouverneur: Russische Truppen haben die Stadt Cherson eingenommen

Eine Woche nach der Invasion in die Ukraine haben die russischen Truppen die erste größere Stadt unter ihre Kontrolle gebracht. Das Gebäude der Regionalverwaltung in Cherson im Süden des Landes sei in der Hand der Russen, bestätigte der Gouverneur der Region, Gennadij Lahuta, am Donnerstag. Er und andere Funktionäre würden aber weiterhin ihre Pflichten ausüben, sagte er.

Zuvor hatte es widersprüchliche Angaben darüber gegeben, ob die strategisch wichtige Hafenstadt mit rund 280.000 Einwohnern wirklich an die Russen gefallen war. Das russische Verteidigungsministerium hatte bereits am Mittwoch die Eroberung von Cherson verkündet, was die ukrainische Regierung aber dementierte.

Aus dem US-Verteidigungsministerium hieß es zunächst ebenfalls, um die Stadt werde noch heftig gekämpft. In der Nacht zum Donnerstag teilte Bürgermeister Igor Kolychaew mit, dass keine ukrainischen Soldaten mehr in der Stadt seien, betonte aber, die ukrainische Flagge wehe noch über Cherson.

RND/AP