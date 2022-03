Schröder und die toten Kinder

Gerhard Schröder hatte als Teenager das gleiche Hobby wie der 16 Jahre alte Iliya aus Mariupol: Fußball.

Als Teenager – viele kennen die Geschichte auswendig – kickte Schröder in einem Dorfclub, dem TuS Halle im Kreis Lippe-Detmold. Seine Kumpels nannten ihn „Acker“.

So begann Schröders beeindruckender Lebenslauf. Ein Junge, dessen Vater im Krieg gestorben war und dessen Mutter putzen ging, schaffte es bis ins Kanzleramt. Auf seinen damaligen Spitznamen blickte Schröder stets „ein bisschen stolz“ zurück: „Über den Kampf zum Spiel finden“ – das sei stets seine Devise gewesen, sagte Schröder augenzwinkernd, als er schon längst Politiker war.

Krieg in der Ukraine: Ein 16-Jähriger verliert beide Beine beim Kicken

Was aus Iliya noch alles hätte werden können, weiß niemand. Der Junge kickte mit Freunden auf dem Fußballfeld nahe seiner Schule am Asowschen Meer, als ihn die Splitter einer russischen Bombe trafen. Die Nachrichtenagentur Associated Press hat über den Fall berichtet, auch der amerikanische Fernsehsender ABC griff ihn auf.

Für Iliya und alle, die ihn kannten, wäre es wohl besser gewesen, er wäre sofort gestorben. Leider erlebte der 16-Jährige noch jenen alles umspannenden Horror, den nur der Krieg schafft: Ein Entsetzen folgt dem nächsten, und ein rundum brennend eskalierendes Chaos macht alles, was für sich schlimm genug ist, noch schlimmer.

Ilyia werden beide Beine abgerissen. Aber er ist nicht einzige, der in diesem Moment dringend versorgt werden muss. Als endlich Sanitäter auf dem Fußballplatz eintreffen, sind in Mariupol Strom und Mobilnetze ausgefallen. Welche Klinik sollen sie ansteuern? Auch eine schwer verletzte junge Frau muss gerade versorgt werden, ihr fehlt ein Teil des Gesichts. Iliya schafft es ins Krankenhaus, Chirurgen kämpfen um ihn, er überlebt aber nicht. Weinend sitzt sein Vater am Ende vor einem blutbefleckten Laken, das die Ärzte über seinen toten Sohn geworfen haben.

Die Verantwortung für den Tod von Iliya tragen Putin und seine Militärführung.

Sie wissen, dass der Beschuss ziviler Ziele nach dem Völkerrecht ebenso verboten ist wie die Verwendung von Waffensystemen, mit denen nicht zwischen Militär und Zivilisten unterschieden werden kann. Sie tun es trotzdem, weil die auf diese Art mögliche Demoralisierung der Bevölkerung ihnen nützlich erscheint – ebenso wie einst in Grosny (Tschetschenien) und in Aleppo (Syrien).

Wer Schulen, Kindergärten und Spielplätze nicht ausnimmt vom Beschuss, kalkuliert den Tod von Kindern ein. 28 tote Kinder meldetet die ukrainische Regierung schon Ende der Woche. 1,5 Millionen Kinder leben gegenwärtig in Zonen, in denen heftige Kämpfe toben.

Wladimir Putin: Ein lupenreiner Kriegsverbrecher

Solange es in den Debatten um Schröder und Gazprom noch um Energiepolitik ging, behielt Schröder immer ein paar Argumente in der Hand. Ja, den Amerikanern ging es stets auch um die Förderung ihres eigenen Flüssiggas-Exports. Ja, die Amerikaner predigen den Europäern Zurückhaltung beim Gas und können selber von russischem Öl nicht genug bekommen. Und ja, bei kühler geopolitischer Draufsicht wäre es besser, dass ein deutscher Wirtschaftsanwalt im Gazprom-Aufsichtsrat sitzt als etwa ein chinesischer.

Mit Putins Krieg aber wird jetzt nicht irgendein Poker fortgesetzt, sondern der Tisch umgeworfen. Es geht nicht mehr um Energiepolitik. Das Spiel, in das sich Schröder schon viel zu sehr verstiegen hat, ist aus.

Putin ist ein lupenreiner Kriegsverbrecher. Er verschleiert seine Taten nicht, im Gegenteil. Nach dem Muster von Schreckensherrschern früherer Jahrhunderte will er durch explizite Bereitschaft zum Verbrechen die Angst der Menschen ebenso steigern wie seine eigene Macht. Vor den Augen der Welt lässt er jetzt die gefürchteten Tos-1-Systeme in ukrainische Städte rollen: Diese thermobarischen Waffen entfalten eine ungeheure Druckwelle, begleitet von einer extremen Hitze, die Menschen im Nahbereich verdampfen lässt. Es folgt eine Sogwirkung, die noch jene erstickt, die sich vorab in Kellerräume geflüchtet hatten. Sogar in unübersichtlichen Wohnvierteln kann man auf diese Art Menschen vernichten wie Ungeziefer.

Gehen Schröders Jobs niemanden etwas an?

Schröder hat oft betont, was er als Privatmann in der Zeit nach der Kanzlerschaft mache, gehe niemanden etwas an. Das hat nie gestimmt: Der Steuerzahler finanziert früheren Kanzlern ein Ruhegehalt, ein Büro und Mitarbeiter, um die Würde des Amtes zu schützen. Deshalb dürfen die Steuerzahler erwarten, dass der frühere Amtsinhaber auch seinerseits zum Schutz dieser Würde beiträgt. Schon deshalb muss Schröder sofort alle Funktionen niederlegen, die er dem Kriegsverbrecher Putin verdankt.

Schröder, ein ungewöhnlicher Dickkopf, wies immer wieder alle Vorhaltungen zurück, die sich ums frühere Amt drehten oder auch um seine Partei. Weder auf das eine noch das andere wollte er Rücksicht nehmen.

Was er völlig übersah: Es geht inzwischen um ihn selbst. Wie soll man ihn eines Tages in Erinnerung behalten? Als egozentrisches Schlitzohr, stets auf den eigenen materiellen Vorteil bedacht, auch noch in einem Moment, in dem sein diktatorischer Geldgeber den freien Gesellschaften den Atomkrieg androht?

Zeit für die „Kinder von Charkiw“

Schröder war schon mal anders. Jüngere werden es kaum glauben, aber es gab mal eine Zeit, in der Schröder, damals Ministerpräsident, die „Kinder von Tschernobyl“-Stiftung des Landes Niedersachsen anschob, beflügelt nicht zuletzt vom Engagement seiner damaligen Ehefrau Hiltrud, genannt „Hillu“. Die Stiftung leistete über viele Jahre hinweg Großartiges bei der Hilfe für Strahlenopfer in der Ukraine. Immer wieder auch wurden Kindern aus der Region Ferien in Deutschland finanziert.

Und heute? Schröder fand vor drei Wochen die Zeit, auf „LinkedIn“ diverse sachliche Detailfehler in einem Artikel der Wochenzeitung „Die Zeit“ aufzulisten. Doch er blieb stumm, als russische Truppen in Tschernobyl radioaktiven Staub aufwirbelten. Er sagte auch nichts dazu, dass Putins Armee Gebäude auf dem größten Reaktorgelände Europas in Saporischschja in Brand schoss.

Jetzt wäre es Zeit, eine „Kinder von Charkiw“-Stiftung zu gründen. Die von der russischen Armee massiv bombardierte Stadt beheimatete die besten Pflegeeinrichtungen für schwerkranke und sterbende Kinder in der gesamten Ukraine. Als der russische Bombenterror zunahm, orderten die Heime in Charkiw ganze Eisenbahnwaggons und verlegten ihre kleinen Schützlinge nach Polen. Eine CNN-Reportage über diese Zugfahrt geriet zu einem der beklemmendsten Dokumente dieser Tage.

Was würde Fritz Schröder heute tun?

Warum fasst Schröder sich nicht ein Herz und schenkt sein ganzes Gazprom-Geld diesen vom Krieg Betroffenen? Und warum umarmt er nicht den weinenden Vater von Iliya aus Mariupol?

Was würde Schröders eigener Vater heute tun? Sich etwa auf die Seite des Kriegstreibers Putin schlagen?

Der Obergefreite Fritz Schröder starb am 4. Oktober 1944 im Alter von 32 Jahren an der Ostfront. Seinen am ­7. April 1944 geborenen Sohn Gerhard bekam er nie zu Gesicht. Heute sind, weil Putin es so wollte, wieder Männer im Krieg unterwegs, die ihre Kinder vielleicht nie sehen werden, nicht zuletzt auch junge Russen, denen der auf Schritt und Tritt lügende Putin einreden ließ, es gehe nur in ein Manöver.

Worauf will Schröder noch warten? Von außen sind genügend Gründe an ihn herangetragen worden, sich endlich loszusagen von Putin. Keiner hat ihn überzeugt. Er muss den Grund jetzt endlich woanders finden: in sich selbst, in seiner eigenen Seele.

Von Matthias Koch/RND