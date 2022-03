Putins doppelt unrühmliche Armee

Militärexperten in aller Welt wundern sich über Wladimir Putins Armee. Seit einer Woche formiert sich nordwestlich von Kiew eine 60 Kilometer lange Schlange aus russischen Militärfahrzeugen. Kein Nato-General würde jemals seine Kräfte zu einem solchen „sitting target“ versammeln, einem für jeden Gegner erfreulich unbeweglichen Ziel.

Ist dies nun der respektgebietende mächtige Konvoi, der bald nach Kiew rollt? Oder nur ein 60 Kilometer langer Stau?

Viele Fahrzeuge scheinen sich nicht mehr zu bewegen, aus welchem Grund auch immer. Beschuss? Benzinmangel? Sabotage? Fest steht: Eine Truppe, die tagelang auf so bizarre Art feststeckt, kann am Ende auch Aversionen gegen die eigene Führung entwickeln.

Verlogene Führung, frustrierte Untergebene

Die Verteidiger der Ukraine, das ist ihr größter Vorteil, wissen, was los ist. Die Nato liefert ihnen nicht nur Panzerabwehrwaffen, zuletzt waren es 17 .000 Stück in einer einzigen Woche. Westliche Geheimdienste reichen auch Satellitenbilder weiter und die entschlüsselte Kommunikation der russischen Militärführung.

Die russischen Mannschaften dagegen wurden bis zuletzt von ihren Oberen im Unklaren gelassen darüber, wo sie sich überhaupt befinden. Eine verlogene Führung mindert stets den Kampfwillen der Untergebenen. Als im Zen­trum von Charwick Fahrzeuge aus Russland in einen Hinterhalt gerieten, zogen es russische Soldaten vor, sich rasch gruppenweise zu ergeben. Das war klug: Den Kampf um Häuserecken, Mann gegen Mann, hätten sie nicht überlebt.

Putin zieht jetzt andere Saiten auf. Da seine Truppe sich schwertut mit regulärer Kriegsführung gegen die ukrainische Armee, sollen nun Kriegsverbrechen an Zivilisten den Widerstand im Land brechen. Das bedeutet: Städte abriegeln und Feuer frei auf Wohngebiete, Krankenhäuser, Supermärkte, Wasserwerke und Stromversorgung. Die Leute sollen leiden – wie einst in Aleppo und in Grosny.

Jetzt sollen syrische Kämpfer es richten

Verboten sind Praktiken dieser Art schon seit dem Jahr 1907. Putin hat Atomwaffen, deshalb bleibt im Umgang mit ihm Vorsicht geboten. Ansonsten aber gibt es keinen Grund für Respekt seiner Militärmacht gegenüber. Schaudernd blickt die Welt auf deren heilloses Hin und Her zwischen Ineffizienz und Kriegsverbrechen. Sollte nicht eigentlich nach Putins eigenen Plänen wenigstens das Militärische der Bereich sein, in dem Russland alles super macht?

Das System Putin beruht auf zwei Säulen: Wohlstand für die Russen plus Respekt vor der ruhmreichen Armee. Beides gerät in der Ukraine ins Wanken. Der Wohlstand der Russen sinkt durch die Wirtschaftssanktionen. Und am Respekt für die Armee kratzt Putin inzwischen sogar eigenhändig. Soeben heuerte er Kämpfer des Diktators Baschar al-Assad an, syrische Spezialisten für Städtekampf.

Es ist eine doppelte Bankrotterklärung Moskaus: moralisch und – das ist neu – auch militärisch.

Von Matthias Koch/RND