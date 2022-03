Ein Deal mit Risiken: MiG-29-Jets für Kiew?

Polen ist bereit, seine alten MiG-29-Kampfflugzeuge „sofort und kostenlos“ der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Dies teilte Regierungschef Mateusz Morawiecki am Dienstag überraschend während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem norwegischen Amtskollegen in Oslo mit.

Die eigentliche Aushändigung der noch aus Sowjetzeiten stammenden Maschinen an Soldaten der ukrainischen Luftwaffe sollen nach den Plänen Polens die USA übernehmen. Polen will die Maschinen, deren genaue Anzahl nicht genannt wurde, zunächst zum amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Ramstein bei Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) bringen.

+++ Verfolgen Sie alle Entwicklungen zu Putins Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Die Luftwaffe der Ukraine hatte die MiG-Jets seit Wochen erbeten, da ihre Piloten mit Maschinen dieses Typs Erfahrung haben. In der Luft ist die Ukraine den Russen bislang hoffnungslos unterlegen – anders als am Boden, wo sich die massive Aufrüstung durch die Nato-Staaten inzwischen bemerkbar macht. In einer einzigen Woche waren zuletzt 17.000 Panzerabwehrsysteme geliefert worden.

Moskau warnt vor einem „kriegerischen Akt“

Während die Panzerabwehrwaffen noch allseits als Defensivwaffen betrachtet werden, wird mit der Lieferung von Kampfflugzeugen ein neues Kapitel aufgeschlagen Russland hatte gewarnt, man werde die Lieferung von Flugzeugen als kriegerischen Akt bewerten und daran entsprechende Konsequenzen knüpfen.

Polen und die USA hatten in den letzten Tagen über einen Ersatz für die MiG-29-Jets verhandelt. Offenbar ist man einem Deal näher gerückt, wonach Polen moderne amerikanische Kampfjets vom Typ F-16 zu einem günstigen Preis erwerben kann.

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hatte Gespräche über dieses Thema bereits am Sonntag in der ARD-Sendung „Anne Will“ bestätigt: „Die Vorbereitungen laufen, wie jetzt Polen diese Flugzeuge liefern könnte“, sagte die Grünen-Politikerin. Polen müsse auch darauf achten, anschließend immer noch zur Luftverteidigung in der Lage zu sein. Das werde nun geprüft. Ähnlich hatte sich am gleichen Tag US-Außenminister Antony Blinken geäußert, der von „aktiven Prüfungen“ sprach.

In Nato-Kreisen ist die MiG-Lieferung umstritten. Als problematisch gilt bereits der Akt der Übergabe an die Ukrainer. Es kursiert die Sorge, Russland könne es als Kriegseintritt Deutschlands werten, wenn MiG-29-Jets in Ramstein aufsteigen und bald danach, und sei es auch nach einer Zwischenlandung in der Ukraine, russische Panzer aus der Luft bombardieren.

Auch Bulgarien und die Slowakei haben noch MiGs

Polen selbst betont, Warschau sei nicht Partei im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Man übergebe die Flugzeuge lediglich den Vereinigten Staaten, mit denen man auch über Ersatz rede. „Die polnische Regierung fordert auch andere Nato-Verbündete – Besitzer von MIG-29-Jets – auf, in die gleiche Richtung zu handeln“, hieß es in einer am Dienstagabend verbreiteten Erklärung des polnischen Außenministeriums.

Auch Bulgarien und die Slowakei besitzen noch Mig-29-Jets. Polen hatte seine Bestände, damals sollen es 22 Maschinen gewesen sein, aus Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR bekommen, für den symbolischen Kaufpreis von einem Euro.

Befürworter des MiG-Deals argumentieren, Putin sei so oder so aggressiv, es komme jetzt darauf an, die Gegenwehr schnell und deutlich zu verstärken. Auf diesem Weg könne man Russlands Vormarsch schon in der Ukraine selbst zum Stehen bringen. Jedes Zeichen der Schwäche werde ihn nur einladen, bald auch nach dem Baltikum zu greifen und etwa eine russisch kontrollierte Landverbindung zwischen Belarus und der russischen Exklave Königsberg zu schaffen.

Der Nato-Generalsekretär scheint zu bremsen

Kritiker des MiG-Deals kontern mit der Frage, ob man Wladimir Putin in der aktuellen Situation einen Vorwand zu einer Eskalation liefern wolle oder nicht. Das Risiko einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Russland und der Nato steige auf diese Art massiv. Nicht alles, was möglich sei und wozu man völkerrechtlich die Befugnis habe, sei auch sinnvoll. Nicht umsonst habe der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin erst am vorigen Mittwoch einen seit Jahren geplanten turnusgemäßen Test einer Interkontinentalrakete aus dem nuklearen Arsenal der USA verschoben. Es gehe darum, Fehldeutungen vorzubeugen und kein Öl ins Feuer zu gießen.

Diese eher dämpfende Haltung ist bislang die vorherrschende Linie im Hauptquartier der Nato in Brüssel. Nach einem Treffen mit den ranghöchsten Generälen in Europa vor wenigen Tagen war Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit der Formel zitiert worden, das gesamte Bündnis sei nicht Partei im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Aus diesem Grund schicke man keine Truppen, und deshalb könne es auch keinen Transfer von Kriegsflugzeugen in die Ukraine aus dem Luftraum der Nato geben.

In der Nacht zum Mittwoch gab es in Washington Zeichen für Verwunderung und eine allenfalls lauwarme Unterstützung der polnischen Pläne. Warschau habe das amerikanische Außenministerium nicht konsultiert, bevor es seine Erklärung abgeben habe, sagte Victoria Nuland, Unterstaatssekretärin und Europaspezialistin im State Department, in einem Hearing des Auswärtigen Ausschusses des Senats. „Ich jedenfalls habe diese Erklärung buchstäblich erst gesehen, als ich gerade hierher gefahren bin.“ Im Washingtoner Verteidigungsministerium sagte ein Sprecher, man könne zu dem Thema „im Augenblick nichts sagen“.

Von Matthias Koch/RND