Flucht aus der Ukraine: So viele Menschen haben bisher das Land verlassen

Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar gibt es täglich neue Berichte über Angriffe auf ukrainische Städte. Mittlerweile stellen die russischen Invasionstruppen ihre Waffen nach ukrainischen Angaben auch in Gebieten mit Zivilisten auf – beispielsweise zwischen Wohngebäuden und auf Bauernhöfen. Am Montag haben Russland und die Ukraine den Einsatz von humanitären Korridoren in umkämpften Gebieten bekräftigt.

Während viele, überwiegend männliche ukrainische Staatsbürger erbitterten Widerstand leisten, sind bisher laut Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR) mehr als zwei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder. Statista hat die Zahl der geflüchteten Menschen seit dem 24. Februar veröffentlicht.

Die Flüchtenden suchen in Ungarn, Moldawien, der Slowakei, Rumänien und in Polen Schutz. Polen hat unter allen Aufnahmeländern in den ersten Tagen des Krieges mehr als die Hälfte der Flüchtlinge aufgenommen. Eine Umfrage zeigt zudem, dass auch in Deutschland eine hohe Willkommens- und Hilfsbereitschaft für Flüchtende aus der Ukraine herrscht.

RND/simm