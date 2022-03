Wissing besucht Kriegsflüchtlinge: Polen gerät an seine Grenze

Korczowa. Nur noch die Schaufensterschilder von Modemarken wie „Zara“ oder „Mango“ erinnern daran, dass die große Erstaufnahmestelle in Korczowa mal ein Einkaufszentrum war. Statt Kleiderstangen und Schuhregalen stehen hier nun dunkelgrüne Feldbetten. Räume sind provisorisch ausgestattet mit Spielzeug und Bastelsachen, damit die Kleinsten ein wenig Ablenkung haben. In einem anderen Bereich erhalten die Menschen Lebensmittel und Drogerieprodukte.

Seit Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, erreichen täglich Hunderte bis Tausende die riesige Halle im Osten Polens. Hauptsächlich Frauen und Kinder, aber auch alte Menschen und vereinzelt Männer suchen hier Schutz. Sie fliehen vor den Bomben, die der russische Staatschef Wladimir Putin auf sie und ihre Heimat abwerfen lässt.

Wissing besucht Grenzregion, um über die Verteilung der Geflüchteten zu beraten

Als Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) mit seinen Amtskollegen anderer EU-Staaten hier ankommt, ist es einer der vergleichsweisen ruhigen Tage in dem Zentrum. Es sei eine Frage des Respekts, dass man den Menschen in ihrer Not begegne und sich einen eigenen Eindruck verschaffe, sagt Wissing nach seinem Besuch bei der Ankunftsstelle.

Wissing ist aber auch in Polen, um sich mit seinen Amtskolleginnen und -kollegen zu beraten. So war am Freitagabend in Krakau ein Treffen mit der EU-Kommissarin Adina Valean und den Ministern aus Tschechien, Polen, Frankreich und Österreich vorangegangen. Auch der ukrainische Minister für Infrastruktur, Oleksandr Kubrakov, war per Videoanruf in den Konferenzraum zugeschaltet. Kurzzeitig an dessen Seite: der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi. Das Hauptthema war die Verteilung der Geflüchteten in Europa.

Verkehrsminister spricht sich für gute Verteilung in Europa aus

Denn Polen kommt langsam an seine Grenzen. Mehr als eine Million Menschen sind bereits in das Land geflohen – nach 16 Tagen Krieg. Zwar steht gerade besonders der Osten der Ukraine unter Beschuss – Mariupol etwa ist seit Tagen eingekesselt – doch auch im Westen verschärft sich die Lage. Das ukrainische Militär verzeichnet am Wochenende sogar Luftangriffe nur 100 Kilometer von Lviv entfernt. Korczowa ist einer der Grenzübergänge in der Nähe. Für die Helferinnen und Helfer vor Ort ist klar, dass viele ihren Weg zu ihnen machen werden.

Wenn man die Weiterreise völlig ungeregelt lasse, löse man zwar vor Ort ein Problem, aber dann entstünden in europäischen Zielorten wieder Probleme, erklärt Wissing. „Das muss man jetzt schon mitdenken.“ Man brauche europaweit eine gute Verteilung.

Noch kein Verteilungsschlüssel ausgearbeitet

Mit dieser Erkenntnis kann der Minister in seinem Ressort jedoch nur bedingt etwas bewegen. Deswegen lässt sie sich auch als Forderung verstehen. Denn die europäische Verteilung ist Aufgabe der Innenminister. Er mahnt: Man müsse schon bei der Aufnahme der Flüchtlinge in Polen die Verteilung mitdenken und entsprechend organisieren. Die Menschen bräuchten Informationen, wohin sie können und eine Steuerung dorthin. Besonders Berlin habe aktuell ein Flaschenhals-Problem.

Zwar brüsten sich die EU-Staaten damit, dass sie die Vertriebenen einstimmig als Kriegsflüchtlinge anerkannt hätten und alle zur Aufnahme bereit seien, doch ein Verteilungsschlüssel wurde bisher nicht ausgearbeitet. Und aktuell genießen die Menschen noch Reisefreiheit: Die Ukrainerinnen und Ukrainer dürfen sich 90 Tage frei ohne Visum im Schengenraum bewegen. Viele wollen bei Freunden oder Familienmitgliedern unterkommen oder wenigstens in der Nähe der Zurückgelassenen bleiben.

Fürs erste bleiben einige jedoch in Korczowa. Sie haben die Hoffnung, dass sie bald wieder zurück können in ihr Land und sich gar nicht erst an eine neue Umgebung gewöhnen müssen. Ob sich dieser Wunsch erfüllen wird, ist unklar. Es ist Tag 17 des Krieges. Wie lange er noch weitergehen wird, weiß niemand. Den Mut geben die Menschen aber nicht auf, wie die ukrainische Vize-Ministerpräsidenten Yulia Svyrydenko vor Ort deutlich macht: Man werde den Krieg schnell beenden. Man werde gewinnen.

Von Alisha Mendgen/RND