Brief an den Oberbürgermeister: Gerhard Schröder verzichtet „unwiderruflich“ auf Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover

Altbundeskanzler Gerhard Schröder verzichtet auf die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover. Das teilte er auf der Plattform Linkedin mit. Dort teilte er ein Schreiben an den Oberbürgermeister der Stadt.

In dem Brief nimmt Schröder Bezug auf ein Schreiben der Stadt Hannover. Demzufolge will ihm der Stadtrat die Ehrenbürgerwürde entziehen. Weiter heißt es, Schröder wolle keine Stellung zu den ihm „mitgeteilten Inhalten“ nehmen. Er führt in einem weiteren Satz knapp aus: „Ich verzichte unwiderruflich auf die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover.“ Auf RND-Anfrage bestätigte das Rathaus den Empfang des Schreibens bisher nicht.

Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder war nach der russischen Invasion der Ukraine in die Kritik geraten, weil er sich nicht von Staatspräsident Wladimir Putin distanzierte. Im Folgenden kündigten vier seiner Mitarbeiter, er geriet innerhalb der SPD in die Kritik und in Hannover entschloss sich eine Gemeinde, ein von Gerhard Schröder gestiftetes Fenster des Künstlers Markus Lüpertz vorerst nicht einzubauen.

Zuletzt war Schröder zu Gesprächen nach Moskau gereist, um in dem Konflikt zu vermitteln. Am vergangenen Donnerstag soll dann ein Treffen zwischen dem Alt-Bundeskanzler und dem russischen Staatspräsidenten stattgefunden haben.

Über die Hintergründe des Treffens wurde bisher nichts bekannt - auch nicht in der SPD. „Wir werden jetzt keine Versuche unternehmen, über die Beweggründe dieser Reise etwas herauszufinden“, sagte Generalsekretär Kevin Kühnert am Montag in Berlin. In der Parteizentrale wisse man nicht mehr über die Reise als in den Medien berichtet worden sei.

RND/ag/dpa