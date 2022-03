100 Tage Opposition – wie CDU und CSU sich in ihrer neuen Rolle zurecht finden

Berlin. Hundert Tage ist es her, seit die Ampel-Regierung angetreten ist – und damit einher geht ein weiteres Jubiläum: Die Unionsparteien sind im Bund seit ebenfalls 100 Tagen in der Opposition.

Frust über die Niederlage bei der Bundestagswahl muss bewältigt und nach 16 Regierungsjahren eine neue Rolle eingeübt werden: Man kann nicht. „Das ist nicht ganz einfach“, sagen Unions-Abgeordnete. Informationswege aus Ministerien sind abgeschnitten, die Möglichkeit, Gesetzgebung mitbestimmen zu können, höchst begrenzt. „Immerhin müssen wir keine Kompromisse mit Koalitionspartnern mehr machen“, trösten sich Unions-Parlamentarier.

Mittlerweile hat sich die Union immerhin personell neu aufgestellt: Friedrich Merz hat die CDU-Führung übernommen und den Unions-Fraktionsvorsitz gleich mit. Eine kräftige Oppositionsstimme.

Allerdings gibt es da nun ein Problem: Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Außenpolitik ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt – und noch mehr die Krisenpolitik. Und in Krisen richtet sich der Fokus auf die Regierung. Oppositionsarbeit ist schwierig, wenn die Lage existenziell zu werden droht. Die Union trägt die Sanktionen mit, sie befürwortet die Waffenlieferungen und den 100-Milliarden-Euro-Sonderetat für die Bundeswehr.

Dennoch versucht sich die Union zu profilieren – mit Kritik und mit Angriffen auf den Kanzler. Zu Beginn des Jahres gelang es ihr, dessen öffentliche Zurückhaltung im sich da noch aufschaukelnden Konflikt breit zu thematisieren. Die Frage „Wo ist Olaf Scholz?“ machte die Runde. Auch jetzt drängt die Union wieder auf Regierungserklärungen des Kanzlers.

Man müsse ein paar Themen identifizieren, mit denen man punkten könne, und ein paar Minister, die man angreifen könne, so beschreibt ein Unions-Stratege seine Idee von Oppositionsarbeit.

Union findet Ansatzpunkte

Hohe Energiepreise und die Flüchtlingspolitik haben CDU/CSU als Ansatzpunkte gefunden. „Der Staat bereichert sich an hohen Spritpreisen“, sagen unisono Wahlkämpfer wie Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans und Bundespolitiker wie Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei.

In der Flüchtlingspolitik wirft die Union der Regierung Organisationsversagen vor. Das Thema hat seine Tücken – die Abgrenzung zum fremdenfeindlichen Kurs der AfD ist der Union 2015 nicht gelungen, die AfD profitierte. Auch in der Finanzpolitik greift die Union an, es ist das Spezialgebiet von Merz. Die will gegen den Nachtragshaushalt klagen, beim höheren Bundeswehr-Etat, den sie eigentlich befürwortet, drängt sie auf Präzisierung, wie viel Geld wofür verwandt werden soll.

Dazu passen die Angriffe auf die Minister: Neben Scholz steht Finanzminister Christian Lindner im Fokus, über die Flüchtlingspolitik rempelt die Union gegen Innenministerin Nancy Faser (SPD) und Familienministerin Anne Spiegel (Grüne), die ohnehin leicht angeschlagen ist wegen Fragen nach ihrer Rolle als rheinland-pfälzische Landesministerin beim Ahrtal-Hochwasser im vergangenen Jahr.

So richtig hat allerdings auch die Union noch nicht ihren Kurs gefunden: Unter anderem beim Thema Gas- und Ölimport-Stopp aus Russland gibt es in der Unions-Fraktion unterschiedliche Einschätzungen. Nach einigem Hin und Her einig ist man immerhin beim Thema Impfpflicht. Die Unions-Fraktion legt am Donnerstag einen eigenen Antrag vor, der die Errichtung eines Impfregisters vorsieht. Dagegen war dem Vernehmen nach nur ein Unions-Abgeordneter.

Von Daniela Vates/RND