Außenministerin Annalena Baerbock – nicht immer freundlich

Berlin. Als es losging, ist sie erst mal nach hinten gerutscht. Die Spitzenvertreter von SPD, Grünen und FDP trafen sich zur Unterzeichnung des Koalitionsvertrags in einem gläsernen Bau am Ufer der Spree. Auf der Bühne standen in der Mitte Olaf Scholz, Christian Linder und Robert Habeck, der künftige Kanzler und seine künftigen Stellvertreter. Annalena Baerbocks Platz war etwas weiter hinten rechts, zweite oder dritte Reihe.

Sie war als Kanzlerkandidatin gescheitert, hatte danach Habeck die Vizekanzlerrolle überlassen. Die Chefs der Koalition waren andere.

Baerbock strahlte dennoch, die Grünen waren in der Regierung – immerhin.

Einen Tag später stand sie ja in der Mitte, im holzgetäfelten Weltsaal des Auswärtigen Amtes, als erste Frau auf dem Außenministerposten und mit 40 Jahren die jüngste obendrein.

Was Baerbocks Tochter sagt

Sie hielt ihre Antrittsrede und schlug einen eigenen Ton an: Man habe ihr geraten, mit Zitaten von wichtigen Politikern Eindruck zu schinden, sagte Baerbock. Sie aber wolle lieber ihre ältere Tochter zitieren, ein Grundschulkind. Sie habe der Tochter erklärt, dass „ich jetzt in den nächsten Jahren Deutschland in der Welt vertreten und repräsentieren werde“. Die Tochter habe geantwortet: „In der Welt? Oh weh.“

Baerbock sagte, ihre Tochter wisse offenkundig, dass „sehr, sehr viel und nicht immer einfache Arbeit“ auf die Mutter zukomme. Nach wenigen Wochen war klar, wie untertrieben diese Formulierung war. Und wie sehr „oh weh“ es besser getroffen hat.

Russland hat die Ukraine angegriffen. Es gibt einen Krieg mitten in Europa, der sich ausweiten könnte. Die Bundesregierung, die damit umgehen muss, ist seit drei Monaten im Amt. Im Wahlkampf hatten Baerbocks Gegner wissen lassen, mit dieser jungen Frau ohne Regierungs- und Verwaltungserfahrung könne eine Regierung nicht funktionieren.

Scholz überlässt ihr die Bühne

Nun ist die Außenministerin eine der sichtbarsten Minister in dieser schweren Krise. Und sie wirkt dabei durchaus stabil.

Das liegt an ihrer Funktion, aber auch daran, wie sie sie wahrnimmt. Kanzler Olaf Scholz hat Baerbock in der Ukraine-Krise zunächst die Bühne überlassen. Er versucht, eine Eskalationsstufe aufzusparen. Und er muss aufpassen, dass seine außenpolitisch zerrissene SPD nicht auseinanderfliegt.

Baerbock also reist in die USA, für ein paar Stunden nur, Anfang Januar. Sie reist nach Kiew. Sie reist nach Moskau. Antrittsbesuche mischen sich mit Krisendiplomatie, immer geht es um die Ukraine. Baerbock hat die Aufmerksamkeit, Scholz hält es schließlich für nötig zu betonen, er habe die Ministerin geschickt.

Im Wahlkampf ist sie ins Straucheln geraten über Lebenslauf und fehlende Fußnoten in einem Buch. Nun gibt sie wie vorgesehen den Grünen-Vorsitz ab, Partei- und Regierungsamt – das passt bei den Grünen nicht zusammen. Sehr planvoll zimmert sie sich ihr Ministerium zusammen: Sie holt Andreas Michaelis zurück von seinem Botschafterposten in London. Der einstige Sprecher von Joschka Fischer, dem letzten Außenminister der Grünen, wird ihr Staatsekretär.

Bei Mitarbeitern ist sie schnell beim „Du“

Mit einer weiteren Besetzung macht Baerbock Schlagzeilen: Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan wird Staatsekretärin für Klimapolitik – der neue Geschäftsbereich, den Baerbock sich aus dem Umweltministerium gesichert hat, bekommt eine prominente Spitze. Es ist eine klare Ansage, auch an andere Minister: Baerbock will beim Thema Klimapolitik das Sagen haben.

Bei den Diplomaten kommt die Neue ganz gut an: „Es weht ein frischer Wind“, sagt einer. Es sei gut, wenn die Chefin des Hauses Lust auf ihr Thema habe und Ideen. Baerbocks Vorgänger Heiko Maas agierte zurückhaltend, zugeknöpft, er vermied allzu viele Gespräche. Baerbock beginnt ihre Auslandsreisen mit einem Rundgang durchs Flugzeug und der Begrüßung aller Mitreisenden, bei Mitarbeitern ist sie schnell beim vertrauten „Du“.

Aber über Krieg, Frieden, Waffenlieferungen haben sich die Grünen immer wieder zerlegt. Dem damaligen Außenminister Joschka Fischer flog 1999 bei einem Parteitag zur Beteiligung der Bundeswehr am Kosovo-Krieg ein Farbbeutel an den Kopf und beschädigte sein Trommelfell. Es könnte also schwierig werden.

Doch die neuen Grünen-Chefs, der Außenpolitiker Omid Nouripour und die frühere Grüne-Jugend-Chefin Ricarda Lang, kommen Baerbock nicht in die Quere.

Vor einem Jahr hat es noch einen Aufschrei in der Partei gegeben, als Robert Habeck die Lieferung von Defensivwaffen an die Ukraine befürwortete. Baerbock lehnt Waffenlieferungen an die Ukraine bis zum Angriff als 180-Grad-Wende ab, nach dem Angriff stimmt sie zu, auch der Aufrüstung der Bundeswehr. Aber es ist Ruhe bei den Grünen, abgesehen von etwas Kritik der Grünen Jugend.

Keine Scheu vor Anklagen – erst recht nicht bei Lawrow und Putin

Der Krieg vor der Haustür schockiert ganz offenkundig. Und Baerbock scheint Worte zu finden, die auch ihre Partei mitnehmen. Den Satz des südafrikanischen Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu etwa: „Wenn man neutral ist in Situationen der Unterdrückung, stellt man sich auf die Seite des Unterdrückers.“

Dabei ist Baerbock alles andere als sanft und gefällig. Sie nutzt eindrucksvolle Bilder, sie formuliert klar und drastisch: Russland arbeite mit Drohungen, schleudert sie Lawrow in Moskau entgegen, als der Angriff noch bevorsteht. Als Russlands Truppen einmarschieren, fliegt sie zu einer Krisensitzung der Uno-Generalversammlung und wirft Putin Lügen vor: „Ihre Panzer bringen kein Wasser, ihre Panzer bringen keine Babynahrung, ihre Panzer bringen keinen Frieden. Ihre Panzer bringen Zerstörung“, sagt sie dort.

In einem ARD-Interview spricht sie aus, was viele denken: Man müsse dafür sorgen, dass der Krieg „nicht zu einem dritten Weltkrieg führt“. Sie übernimmt militärische Ausdrücke wie die „Ostflanke der Nato“, wenn sie von Polen spricht.

Schmale Lippen, eiserner Blick

Und dann ist da noch der Blick: Baerbock lächelt nicht, wenn sie auf schwierige Gesprächspartner trifft. Kein freundliches Werben ist da in ihren Augen, keine mildernden Umstände für harte Worte. Schmale Lippen gibt es also für Lawrow an dessen Verhandlungstisch. Ein unbarmherziges Starren für Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU), der zu „Maß und Mitte“ im Umgang mit Russland aufruft.

Man müsse Herz haben, aber doch auch klaren Verstand, das ist das Credo von Baerbock. Sie zeigt sich als Zuhörerin, wenn sie ukrainische Flüchtlinge befragt. Sie zeigt sich als Beobachterin, wenn sie im ukrainischen Separatistengebiet zwischen Häuserruinen zurückgelassenes Kinderspielzeug bemerkt. „Man spürt, was vor Jahren passiert ist, dass Menschen von einem Tag auf den anderen alles verloren haben, was sie hatten“, sagt sie dann.

Häufig nimmt sie Bezug auf Kinder, in ihrer Rede vor der Uno spricht sie von dem Baby Mia, das in einem Kiewer Bunker geboren wurde. Sie erwähnt oft ihre beiden Töchter, als Antrieb für ihre Politik. In die Kühle und Beherrschtheit der Ministerin mischt sich da dann eine emotionale Ebene.

Nachtragend? Nein

Die gibt es zuweilen auch mit Kollegen. Den sperrigen polnischen Außenminister Zbigniew Rau, der Baerbock bei ihrem Antrittsbesuch mit einem strengen Vortrag bedacht hatte, umarmt sie bei ihrem zweiten Treffen in Lodz herzlich. Der Angriff Russlands ist da gerade ein paar Tage her. „Wer geglaubt hat, dass wir Europäer in Schockstarre verharren, der hat sich deutlich getäuscht“, sagt sie dort.

Baerbock verbreite kein Heile-Welt-Gefühl, heißt es in anderen Parteien anerkennend. Auch die Opposition lobt.

Kissinger hat Baerbock in ihrer Antrittsrede dann übrigens doch zitiert, mit dem scherzhaften Satz: „Nächste Woche darf es keine Krise geben, mein Terminkalender ist schon voll.“ Baerbock fügte hinzu, wenn es eine Krise gebe, werde sie ihr Team brauchen.

Von Daniela Vates/RND