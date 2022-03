Herr Czornyj und seine sieben Gäste

Woltersdorf. Woltersdorf, ein Dorf im Wendland, im norddeutschen Nichts zwischen Hamburg, Berlin und Hannover, und auf einmal ertönt die Sirene. Ein anschwellender, dann gleichbleibend durchdringender Ton. Arsen zuckt zusammen. Er kennt diesen Ton von zu Hause, da hat er ihn in den letzten Tagen oft gehört, ab in den Schutzraum, schnell, hieß es da. Und jetzt ist ihm dieser Ton gefolgt, den ganzen Weg bis hierher, in das Wohnzimmer dieses Einfamilienhauses in Woltersdorf, an den Esstisch, als würde er ihn überall finden.

Nach draußen der Blick in den Garten, auf Rasen, Hühner, dahinter Weide. Und im Ohr Luftalarm.

Arsen ist 17, schlaksige Gestalt in rotem Kapuzenpullover, dunkles Haar, er nestelt sein Handy aus der Hosentasche, ein rascher Blick, ein rascher Druck mit dem Finger, dann ist wieder Stille. „Die App ...“, sagt er, er hat sie einfach installiert gelassen, sie warnt die Menschen in seiner Heimatstadt, dass sich russische Flugzeuge nähern. „Wären wir dort, müssten wir jetzt laufen“, sagt er. „In den Schutzraum.“ Hier, in Woltersdorf, ist die Sirene das Signal zu bangen. Um seine Freunde. Und seinen Vater, der dort geblieben ist.

Tag 16, 17, 18 – statt Donnerstag, Freitag, Samstag

Wie lange sie jetzt schon hier sind, in Woltersdorf? „Seit Tag 16“, sagt er. „Wir nennen die Tage nicht mehr beim Namen, wir zählen sie nur noch.“ Tag 16, 17, 18 des Krieges statt Donnerstag, Freitag, Samstag. Die neue Zeitrechnung.

So sitzen sie jetzt hier alle zusammen am Tisch. Arsen, seine Mutter, die beiden jüngeren Brüder. Seine Tante, seine Cousine, sein Cousin. Vor dem Kamin mit dem schmiedeeisernen Gitter, an der grün karierten Tischdecke, auf den Stühlen mit den gedrechselten Streben in der Lehne. Und zwischen ihnen Peter Czornyj, ihr Gastgeber, im Rollstuhl.

Wie es kommt, dass er nun sieben Gäste in seinem Haus aufgenommen hat, sieben Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind? „Was soll man denn sagen, wenn man helfen kann?“, fragt Czornyj zurück. „Etwa nein?“ Nein, sagt Czornyj. „Nein ist da keine Option.“

Rund 200.000 Menschen sind bislang vor dem Krieg aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Das ist die Zahl der offiziell Registrierten, sie stammt vom Bundes­innen­ministerium. Wahrscheinlich aber sind es noch deutlich mehr. Sie kommen in Sammel­unterkünften unter, viele aber auch privat, bei Verwandten ebenso wie bei gänzlich Fremden, die Hilfsbereitschaft ist gewaltig. Es gibt auch Warnungen. Die Geflüchteten müssten aufpassen, nicht ausgenutzt zu werden. Die Gastgeber wiederum sollten es sich nicht zu einfach vorstellen, wochen- oder monatelang mit möglicherweise traumatisierten Menschen ihr Heim zu teilen. Man solle sich prüfen. Peter Czornyj fand, es gab für ihn nicht viel zu prüfen. Er habe doch, sagt er, beste Voraussetzungen. Und komme es jetzt darauf an, fragt er. „Auf Bedenken? Auf Bequemlichkeit?“

Czornyj ist, auch wenn man es ihm nicht ansieht, 74 Jahre alt. Seit fast 50 Jahren, seit einem Wildunfall mit dem Auto, ist er auf den Rollstuhl angewiesen, aber herumzusitzen, er gebraucht das Bild selbst, habe ihm noch nie gelegen. Bis vor zehn Jahren war er als Segler im A-Kader der Behinderten­sportler, mehrmals ist er bei den Paralympics angetreten. In der Garage steht ein Trike, ein üppiges dreirädriges Motorrad. Dem Ruhestand ist er noch fern, Czornyj arbeitet für einen Hersteller von Hand- und Elektroantrieben für Rollstühle, sein Verkaufsgebiet reicht von Kiel bis Hannover, da ist er regelmäßig unterwegs.

Geflüchtete im Wendland: zwei Fahnen vor dem Haus

An dem Mast vor seinem Haus hängen zwei Fahnen. „Die untere gehört zum Treckerverein.“ Die obere ist blau-gelb. Zufällig sind das auch die Farben seines Dorfes. „Das ist jetzt eigentlich ganz praktisch.“

Seine Eltern stammten aus der Ukraine. Als Zwangsarbeiter kamen sie in der Nazizeit nach Deutschland. Als Kind lernte Peter Czornyj Ukrainisch, aber dann sprach er die Sprache für Jahrzehnte nicht, seine Eltern fuhren mit ihm nie hin, aus Misstrauen gegen die sowjetischen Machthaber. Dann, vor etwa 20 Jahren, machte er sich doch auf den Weg in das Land seiner Eltern, und als er sah, wie die Behinderten dort lebten, was ihnen alles fehlte, beschloss er, einen Verein zu gründen, die Deutsch-Ukrainische Direkt-Hilfe, und brachte regelmäßig Hilfe. Rollstühle, Gehhilfen, solche Dinge. „Ich konnte kaum glauben, wie ärmlich sie dort lebten.“ Er sprach dann auch wieder Ukrainisch, lernte es wie von Neuem. Das hilft jetzt allen.

Arsen ist zum ersten Mal in Deutschland. Er habe, sagt er auf Englisch, schon etwas Deutsch gelernt. „Hallo! Wie geht’s? Ich spiele gern Fußball“, sagt er und lacht, als könne er sich nicht vorstellen, dass diesen Worten viele weitere folgen werden, als würde dies einmal wirklich seine Sprache, zu schwer vorstellbar sei dies alles noch. Er, seine Geschwister, seine Mutter, sie sind hier, im Wendland, einerseits. Zu viert wohnen sie in Peter Czornyjs Gästezimmer, gute 20 Quadratmeter groß, teilen sich zu acht die Küche, die zum Glück neun Kilo fassende Waschmaschine, die drei Toiletten. Sie sind nun angemeldet, bei der Gemeinde, Czornyj hat das für erledigt. Und Arsen war sogar schon mal zum Fußballtraining, bei TuS Lüchow, in seinen eigenen Fußballschuhen, die er mitgenommen hatte in den zwei Koffern, die sie mitnehmen konnten.

Und zugleich sind sie in Gedanken noch in Luzk, ihrer Heimatstadt im Nordwesten der Ukraine. Am Vormittag loggen sie sich mit ihren Smartphones in den Unterricht ein, sie gehen im Grunde weiter dort zur Schule und schicken ihre Hausaufgaben. Alla, Arsens Mutter, hält ihre Management­kurse an der Universität Luzk weiter, nur eben online. Den ganzen Tag verfolgen sie die Telegram-Kanäle, Fernsehsender, Nachrichtenseiten, ob die russische Armee wieder ihre Heimatstadt bombardiert hat, wie einmal schon den Flugplatz. Und wenn Luftalarm ist, dann sind sie in Gedanken bei Arsens Vater, der mit seinen gesundheitlichen Problemen und als Vater von drei Söhnen die Ukraine hätte verlassen dürfen, aber dennoch lieber blieb, weil er seine Stadt verteidigen oder zumindest den Verteidigern helfen wollte.

„Mir wäre wohler, wenn er mitgekommen wäre“, sagt Alla Tendyuk, Arsens Mutter. Sie hat versucht, ihn zu überzeugen. Aber es ist ihr nicht gelungen.

„Und Uwe nimmt auch jemanden auf“

Alla Tendyuk versichert, sie sei froh, auf dem Land untergekommen zu sein, in einem Haus ganz ähnlich dem, in dem sie in Luzk lebten. „Es erinnert mich an zu Hause.“

Peter Czornyj versichert, er habe noch keinen Moment bereut, sieben Gäste aufgenommen zu haben. Manchmal kocht er für alle zusammen. Er hat das mal gelernt, Koch ist sein eigentlicher Beruf. „Endlich ist mal wieder Leben im Haus.“

Draußen, am Zaun, spricht er mit seiner Nachbarin. Sie wird auch eine Frau und deren Kinder aufnehmen, Czornyj hat das vermittelt. „Samstag kommen sie an“, sagt er. „Und der Uwe“, sagt sie, „hat zugesagt, dass er auch jemanden aufnimmt.“ Woltersdorf jedenfalls ist bereit.

Und Arsen? Hat er eine Idee von den nächsten Tagen, Wochen? „Ich möchte am liebsten morgen wieder zurückfahren“, sagt er. „Das wäre die allerbeste Nachricht.“ Und wenn nicht morgen, dann eben übermorgen. Oder überübermorgen. „Das ist alles, woran ich gerade denke.“ Dass alles jedenfalls auch viel länger dauern könnte, dass er also viel länger bleiben muss, als er es derzeit hofft, das könne er sich gerade einfach noch nicht vorstellen – und will es vielleicht auch nicht.

