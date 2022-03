Friedensforscher: „Für die russische Seite sind die Gespräche eher ein Teil der Kriegsführung“

Ulrich Schneckener ist Friedens- und Konfliktforscher an der Universität Osnabrück. Durch seine Arbeit als Vorstand der Deutschen Stiftung Friedensforschung ist er eng mit der Ukraine verbunden. Im Interview mit der Hannoversche Allgemeine Zeitung spricht er über die Fehler der Europäischen Union bei der Bewertung Russland und darüber, ob Frieden überhaupt möglich ist.

Herr Professor Schneckener, viele Menschen stellen sich derzeit eine Frage: Wie kann Frieden in der aktuellen Situation gelingen?

Im Moment kann man kaum von Frieden sprechen. Ziel der Verhandlungen muss es sein, zunächst eine Waffenruhe herzustellen, um die humanitäre Versorgung zu ermöglichen und sichere Fluchtkorridore zu schaffen. Schon dieses kurzfristige Ziel ist ungeheuer schwer zu erreichen. Für die russische Seite sind die Gespräche eher ein Teil der Kriegsführung. Sergej Lawrow nutzte das Außenministertreffen in der Türkei als Bühne, um Propaganda zu verbreiten. Das schafft kein Vertrauen, das notwendig wäre, um eine – auch befristete – Waffenruhe umzusetzen.

Also müssten die Verhandlung weiter fortgeschritten sein, um tatsächlich über Frieden sprechen zu können?

Wenn die akute Kriegsgewalt beendet wäre, könnte man von einem negativen Frieden sprechen. Die Frage wäre, wie fragil dieser wäre und ob nicht neue Eskalationen drohen. Das hängt auch von Sicherheitsgarantien ab, die die Ukraine zu Recht einfordert. Außerdem stellt sich die Frage nach den Bedingungen: Wer überfallen wurde, fordert den Abzug aller Angreifer. Den Krieg einfach einzufrieren, wie das 2014 im Donbass versucht wurde, wird nicht gelingen. Es wäre auch gut, wenn sich Deutschland mit wohlmeinenden Ratschlägen an die ukrainische Seite zurückhält, es ist viel zu lange über die Köpfe der Ukraine hinweg gesprochen worden.

Ist das der einzige Fehler?

Aus nachvollziehbaren Gründen hat Deutschland darauf gesetzt, dass eine Verständigung mit Putins Russland trotz schlechter werdender Beziehungen möglich ist. Dabei wurden seit Jahren wirtschaftliche Verbindungen und wechselseitige Abhängigkeiten ausgebaut. Spätestens 2014 hätte man diesen Kurs jedoch ändern müssen, stattdessen hat man sogar noch das Nordstream-2-Projekt auf den Weg gebracht – ohne dabei die Interessen Osteuropas angemessen zu berücksichtigen. In Deutschland hat man weder die repressive Entwicklung nach innen noch die aggressivere Außenpolitik Putins ausreichend reflektiert, sondern trotz der Warnsignale an der eigenen Selbsttäuschung festgehalten.

Wie sollte sich Europa aktuell verhalten?

Die EU wird vorerst nicht von Sanktionen ablassen können, im Gegenteil. Wie lange der Krieg anhält, hängt auch davon ab, wie sich die Dinge in Russland entwickeln. Derzeit befinden sich die EU-Staaten in einem schwer auszuhaltenden Dilemma: Einerseits unterstützen sie die Ukraine militärisch und finanziell, andererseits sind wichtige russische Banken nicht vom Swift-System ausgeschlossen, damit wir unsere Gas- und Ölrechnungen aus Russland weiter bezahlen können. Es kommt deshalb darauf an, so schnell wie möglich unabhängig von den Ressourcen zu werden, um das Putin-Regime von seinen Ressourcen wirksam und auf Dauer abzuschneiden.

Wir erleben derzeit politische Positionswechsel. Das lässt sich auch an der Debatte um die bessere Ausstattung der Bundeswehr erkennen. Kann Aufrüstung aber überhaupt helfen, um Frieden zu garantieren?

Niemand kann zu einem Abschreckungsfrieden wie im Kalten Krieg zurück wollen. Damals haben beide Seiten massiv in konventionelle und nuklear Aufrüstung investiert – das ist keine tragfähige Lösung, schon gar nicht ohne Rüstungskontrolle und Vertrauensbildung. Gleichzeitig war der Kalte Krieg aber auch ein kalter Frieden. Derzeit erleben wir einen heißen Krieg im zweitgrößten Flächenstaat Europas, die Analogie trägt daher kaum. Die Situation führt zu einem Kurswechsel, bestimmte Positionen, gerade bei der SPD, wurden geräumt. Deutschland wird nun mehr in militärische Sicherheit investieren. Es wird aber darauf ankommen, nicht nur Mittel bereitzustellen, sondern die Sicherheits- und Friedenspolitik breit aufzustellen.

Wie kann das gelingen?

Neben Rüstungsgütern muss es auch um Investitionen in Personal und Köpfe gehen, es braucht nicht nur Technik, sondern auch Ausbildung, Wissen und Forschung. Die Modernisierung der Bundeswehr ist ein Projekt für ein ganzes Jahrzehnt, also keine kurzfristige Antwort auf die jetzige Lage.

Lassen sich schon jetzt Schlüsse aus dem Krieg ziehen?

Wir müssen uns damit auseinandersetzen, was wir aus welchen Gründen übersehen haben. Obgleich es Anzeichen gab, obgleich es in Deutschland eine gute Osteuropa- und Russlandforschung gibt, die zu wenig gehört wurde. Die Politik in Deutschland hat primär auf Russland geschaut, letztlich wenig Sinn für die Anliegen osteuropäischer Staaten entwickelt und diesen wenig zugehört. Vielfach wurde stattdessen das neo-imperiale Geschichtsbild von Putin als eine Art russische Folklore abgetan.

Von Mandy Sarti/RND