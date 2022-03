Türkischer Außenministers Cavusoglu sieht Fortschritte bei Gesprächen zur Ukraine

Istanbul. Russland und die Ukraine sind bei ihren Gesprächen über eine Waffenruhe nach Einschätzung des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu kurz vor einer Einigung auf eine Reihe grundlegender Fragen.

Es müsse noch weiter verhandelt werden, aber es gebe Bewegung, sagte Cavusoglu am Sonntag in der türkischen Stadt Antalya. Einzelheiten wollte er nicht nennen. Er sei aber mit beiden Seiten in Kontakt und agiere als Vermittler.

Die Türkei hat gute, wenn auch nicht reibungsfreie Beziehungen zu Russland. Sanktionen gegen Moskau hat sich die Regierung in Ankara nicht angeschlossen, hat aber die Dardanellen und den Bosporus gesperrt, wodurch russische Kriegsschiffe nicht mehr vom Mittelmeer ins Schwarze Meer fahren können.

Cavusoglu traf Amtskollegen

In den vergangenen Tagen traf sich Cavusoglu mit seinen Amtskollegen in Russland und der Ukraine. Am Mittwoch kam Cavusoglu mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Russland getroffen

. Am Donnerstag traf er dann den ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba zu Gesprächen in Lwiw. Laut Anadolu äußerte Kuleba den Wunsch, dass die Türkei eine der Garantiemächte für ein mögliches Friedensabkommen mit Russland wird. Russland sei damit ebenfalls einverstanden, sagte Cavusoglu.

RND/AP/dpa