Mehr Gleichberechtigung in Afghanistan? Taliban deuten Rückkehr der Mädchen in die Schulen an

In Afghanistan öffnen nach einer Ankündigung der herrschenden Taliban noch in dieser Woche die Schulen wieder. Eine entsprechende Mitteilung des Bildungsministeriums in Kabul vom Montag wurde als bisher deutlichstes Signal gewertet, dass auch die Mädchen wieder am Unterricht teilnehmen dürfen. Seit die Taliban im vergangenen August an die Macht kamen, durften Mädchen über die sechste Klasse hinaus nicht unterrichtet werden.

Der Unterricht werde am Mittwoch beginnen, erklärte das Ministerium. Mädchen wurden nicht ausdrücklich erwähnt, es hieß allerdings, das Ministerium setze sich für das Recht aller Bürger auf Bildung ein. Man arbeite hart daran, alle Formen der Diskriminierung zu beseitigen. Alle Afghanen wurden aufgefordert, ihre Kinder in die Schulen oder Koranschulen zu schicken.

Menschenrechtler mahnen zur genauen Beobachtung der Lage

Die angekündigte Schulöffnung sollte international jedoch genau beobachtet werden, mahnt Human Rights Watch. Die Öffnung der weiterführenden Schulen allein garantiere noch keine Bildung, betonte die Menschenrechtsorganisation am Sonntag (Ortszeit) in New York. „Zugang zu Bildung ist viel mehr als die Frage, ob das Tor vor der Schule aufgeschlossen wird“, erklärte Frauenrechtsexpertin Heather Barr. „Geber müssen Wege finden, die Taliban dazu zu bringen, die Bildungsrechte von Mädchen und Frauen zu respektieren.“

Auch mit geöffneten Schulen stünden Mädchen und Frauen vor großen Bildungshürden, erklärte Human Rights Watch. Dazu zählten Angst vor Gewalt, Überwachung und Einschüchterungen seitens der Taliban in den Schulen. Außerdem hätten die Taliban Veränderungen am Lehrplan vorgenommen, es fehlten Lehrkräfte, und auch die humanitäre Krise im Land habe Folgen für die Bildung. Darüber hinaus hätten die Taliban die Berufstätigkeit von Frauen in vielen Bereichen untersagt, für viele werde schulische Bildung damit zu einer Sackgasse.

Frauen dürfen teilweise wieder studieren und arbeiten

Die internationale Gemeinschaft drängte die Taliban, Mädchen die Rückkehr zum Unterricht zu ermöglichen. Anfang des Jahres öffneten die Extremisten die Universitäten für Frauen, die Seminare finden allerdings nach Geschlechtern getrennt statt. Sie versicherten auch, dass Mädchen nach dem afghanischen Neujahrsfest, das am Montag gefeiert wurde, in allen Klassenstufen wieder zum Unterricht zugelassen würden.

Frauen dürfen auch wieder im Gesundheits- und Bildungsministerium sowie am internationalen Flughafen von Kabul arbeiten, wo sie bei der Passkontrolle und beim Zoll eingesetzt werden. Auch in der Privatwirtschaft und bei nichtstaatlichen Hilfsorganisationen dürfen sie wieder tätig sein.

RND/AP/epd