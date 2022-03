Fünf Gründe, warum die Ukraine nicht aufgibt

Es war eine Nachricht, über die fast der gesamte Rest der Welt den Kopf schüttelte: Die Regierung der Ukraine lehnt eine Kapitulation in Mariupol ab.

Mariupol? Ist die Stadt nicht längst verloren?

Wochenlang hatte die russische Armee die ukrainische Metropole am Asowschen Meer beschossen, zeitweise schlug alle zehn Minuten eine Bombe ein. Die Ukrainer hoben Massengräber aus, zwei Drittel der rund 400.000 Einwohner sind inzwischen geflohen. Warum in aller Welt kämpfen sie nun weiter?

Hammerharter Wehrwille in den Trümmern

Militärisch bleibt die Lage in Mariupol für Russland kompliziert. In der Stadt leben noch immer mehr als 100.000 Menschen, und unter ihnen sind nach wie vor mehrere tausend ukrainische Kämpfer, die jedem russischen Soldaten gefährlich werden können, sobald er aus dem Panzer steigt.

Das bedeutet: Mariupol mag zertrümmert sein, es ist aber militärisch noch nicht besiegt. Die fortgesetzten Kämpfe binden weiterhin russische Kräfte – die aus Moskauer Sicht längst hätten freiwerden müssen für Eroberungen weiterer Städte, von Odessa bis Kiew.

Mit anderen Worten: Jedes Gefecht in den rauchenden Ruinen von Mariupol, so wahnwitzig es erscheinen mag, trägt dazu bei, Russlands Marsch auf Kiew zu bremsen – und damit den von Wladimir Putin angestrebten Umsturz in der gesamten Ukraine unwahrscheinlicher zu machen.

Dass die Ukrainer einen so hammerharten Wehrwillen zeigen würden, hatte niemand auf dem Zettel – weder der Kriegsherr im Kreml noch die westlichen Militärexperten.

Putin blickt auf ein „blutiges Patt“

Putin blickt inzwischen, wie es das Washingtoner Institute for the Study of War in einer zehnseitigen Studie nennt, auf ein „blutiges Patt“.

Sogar in den Zonen, die auf den täglich aktualisierten Landkarten als „russisch dominiert“ gekennzeichnet sind, haben die Russen Mühe sich durchzusetzen.

In Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, nur 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, dauerten auch knapp vier Wochen nach der russischen Invasion die Kämpfe immer noch an. Bei einem russischen Bombenangriff auf ein mehrstöckiges Wohnhaus starb dort zuletzt unter anderem der 96 Jahre alte KZ-Überlebende Boris Romantschenko – eine Schande für eine Invasionsmacht, die sich „Entnazifizierung“ auf die Fahnen geschrieben hat. Im südukrainischen Cherson, schon seit drei Wochen von den Russen besetzt, leisten jetzt ukrainische Zivilisten Widerstand. Einem Anschluss an die Donbass-Republiken per Referendum erteilte eine Mehrheit eine klare Absage. Um Demonstranten einzuschüchtern, feuern russische Soldaten dort mittlerweile am helllichten Tag auf Unbewaffnete – ein übles Bild einer Invasionsarmee, die als „Befreier“ auftreten wollte. Im Norden und im Osten Kiews sind russische Einheiten dazu übergegangen, sich links und rechts der Straße einzugraben. Die russische Armee begnügt sich mit meist nächtlichen Bombardierungen Kiews, die – wie im syrischen Aleppo – die Menschen offenbar nach und nach in die Flucht schlagen sollen, aber zu einer Machtübernahme durch Russland aktuell nichts beitragen.

Verdichtet man die Vielzahl der derzeit in Militärkreisen laufenden internationalen Fachdebatten, lassen sich fünf Faktoren identifizieren, die sich zu Gunsten der Ukraine auswirken.

1. Die Ukrainer haben die richtige Taktik

Der Kampf David gegen Goliath ist nicht improvisiert, er folgt einem Programm. Die Ukrainer treten den Russen nicht in großen Feldzügen gegenüber, sondern in kleinen, mobilen und zu eigenen Entscheidungen befugten Einheiten. Dies entspricht einer Verteidigungstaktik, die sie von militärischen Ausbildern aus den USA, Kanada und Großbritannien gelernt haben.

In den Jahren nach der Besetzung der Krim 2014 hatten Experten aus diesen drei Staaten den Ukrainern mit Blick auf den zahlenmäßig mächtigen Gegner Russland Taktiken empfohlen, die in Richtung Guerillakrieg gehen: Den Feind kommen lassen und ihn später angreifen, im Zweifel eher auf Tanklastzüge schießen als auf Panzer, vorsorglich versteckte Widerstandsnester in Städten schaffen – und frühzeitig aufmunitionieren.

2. Die Russen sind technisch verwundbar

Die russische Armee wartet laufend auf Befehle von oben, sie ist auf Top-Down-Management gedrillt. Die Befehle aber können offenbar vielfach nicht richtig durchgestellt werden. Denn Russlands abhörsicheres internes Kommunikationsnetz ist gestört – oder wird gestört.

Noch schwieriger ist es offenbar, Meldungen von unten nach oben zu geben. Ein für jede Armee entscheidender Bereich scheint damit auf russischer Seite nicht rund zu laufen: „Command and Control“, die Steuerung des eigenen Vorgehens über Meldungen und Rückmeldungen. Dies würde auch erklären, warum nur selten koordinierte Aktionen von Panzerverbänden und Luftwaffe zu sehen sind.

In ihrer Not sollen schon viele russische Soldaten auf kommerzielle mobile Netze ausgewichen sein. Dies aber erleichtert der Gegenseite nicht nur das Abhören, sondern auch die präzise Ortung – was tödliche Folgen haben kann.

3. Selenskyj motiviert, Putin nicht

Die Ukrainer blicken in Gestalt ihres Präsidenten täglich auf eine motivierende, sogar inspirierende Führungsfigur: Wolodymyr Selenskyj hebt die Moral und steigert den Kampfwillen.

Für die russischen Soldaten indessen ist eine Führungsfigur bei ihrem Krieg in der Ukraine vor Ort nicht erkennbar. Dazu trug auch bei, dass ukrainische Scharfschützen bereits sechs russische Generäle erschossen haben – eine sehr hohe Zahl, wenn man in Rechnung stellt, dass in allen Armeen der Welt die oberste Führung besonders geschützt wird.

Putin, im fernen Moskau, kann ihnen allenfalls Angst einjagen, etwa mit Bick auf Strafen, die Deserteuren drohen. In letzter Zeit verschärfte Putin die Drohungen nach innen: „Jedes Volk, und insbesondere das russische Volk, wird immer die wahren Patrioten von dem Abschaum und den Verrätern unterscheiden können, und diese einfach ausspucken wie eine Mücke, die versehentlich in ihren Mund geflogen ist.“

4. Die russische Armee ist korrupt

Russische Soldaten, schlecht bezahlt und schlecht motiviert, sind ansprechbar für Zuwendungen von außen. Schon kurz nach dem Einmarsch begann die Ukraine, jedem russischen Deserteur eine Million in der Landeswährung Hrywnja anzubieten, das entspricht etwas mehr als 30.000 Euro. „Wer von euch kein Mörder sein und sterben will, kann sich selbst retten“, lautet Kiews Botschaft an die russischen Soldaten. „Du hast die Chance, ein neues Leben zu beginnen. Triff deine Wahl. Geh unbewaffnet mit einer weißen Flagge raus. Sag das Codewort Million.“

Wie sehr sich diese „Psychological-Warfare“-Operation bereits bemerkbar gemacht hat, wird nicht öffentlich ausgebreitet. Auffällig ist jedenfalls, dass die Hälfte aller am Straßenrand liegengebliebenen russischen Militärfahrzeuge nicht etwa im Kampf zerstört, sondern aus anderen Gründen zurückgelassen wurden, wie der US-Militärexperte Elioth A. Cohen im Magazin „The Atlantic“ festhielt. Dies seien „Zeichen einer Armee, die nicht kämpfen will“.

Die russische Armee leidet nicht nur im aktuellen Gefecht unter Korruption, sondern schleppt dieses Problem schon lange mit sich herum, als strukturelle Schwierigkeit bei der Ermittlung von Schwächen und Fehlern aller Art. „Wir sprechen von Jahrzehnten von Falschmeldungen, Unwahrheiten und Übertreibungen in Sachen Truppenstärke, Kapazitäten und Einsatzbereitschaft“, sagt der frühere amerikanische Oberbefehlshaber in Europa, Ben Hodges.

5. Putins Lügengebäude bekommt Risse

Die Ukrainer leben seit knapp vier Wochen mit allen Schrecklichkeiten des Krieges, auch mit Berichten über Tote und Verletzte in der eigenen Bevölkerung. Den Russen indessen steht eine Debatte über das Ausmaß der eigenen Opfer erst noch bevor – dies könnte eine Glaubwürdigkeitskrise auslösen.

Moskau hatte auf Geheiß Putins ein Lügengebäude errichtet, in dem schon das Wort Krieg nicht vorkommen durfte. Erst nach und nach wurde eingeräumt, dass es überhaupt Todesopfer gebe auf russischer Seite, genannt wurde eine mittlere dreistellige Zahl.

Inzwischen aber bekommt diese Kulisse immer mehr Risse – nicht nur durch Kremlkritiker, die mit Hilfe von VPN-Tunneln an der Internetzensur vorbei mit Landsleuten kommunizieren. Erstmals meldete jetzt eine normalerweise regierungstreue russische Zeitung, „Komsomolskaja Prawda“, die Zahl von 9861 in der Ukraine getöteten russischen Soldaten.

Ob eine Art Regiefehler zugrunde liegt oder ein Hackerangriff, ist unklar. Der Onlineartikel vom Sonntag mit der verräterischen Passage war nur vorübergehend im Internet zugänglich – wurde aber archiviert.

Im Laufe von zehn Jahren Militäreinsatz in Afghanistan waren rund 13.000 sowjetische Soldaten getötet worden. Die hatte am Ende zu erheblicher Unruhe in Moskau gesorgt, unter anderem bei Soldatenmüttern. Westliche Russland-Experten glauben deshalb, dass es nicht ohne Folgen für Putin bleiben könne, wenn jetzt sogar schon nach wenigen Wochen junge Russen in ähnlicher Zahl in Särgen nach Russland zurückkehren.

Von Matthias Koch/RND