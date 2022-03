Kleines Saarland, große Wirkung

Berlin. Anke Rehlinger streckt die Faust zum Corona-Gruß entgegen. Die DGB-Landesvorsitzende ist da, der Bosch-Betriebsratschef ist gekommen und der IG-Metall-Geschäftsführer Völklingen auch. Er stürmt auf die saarländische Wirtschaftsministerin und SPD-Bundesvizevorsitzende zu. Für sie habe er sich etwas Besonderes aufgehoben, wenn sie wieder da ist, ruft er schon aus ein paar Metern Entfernung. „Corona-Queen!“, schallt es durch den Raum. Man kennt sich, man duzt sich. Rehlinger ist hier eine von ihnen.

Die SPD-Politikerin lacht laut. Sie setzt mit ihrer Rechten an, man könnte meinen, dass sie dem Gewerkschafter Ralf Cavelius gleich eine scheuert. Ist aber natürlich nur Spaß – allerdings auch recht beeindruckend, wenn die Landesrekordhalterin im Kugelstoßen so einen Ausfallschritt macht.

Die 45-Jährige ist einfach nur froh, zurück zu sein nach ihrer Corona-Infektion, während Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sich sorgt, es auf den letzten Metern bis zur Landtagswahl am 27. März noch zu bekommen. Was er an diesem Abend in der Runde mit den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten bei der Arbeitskammer in Saarbrücken nicht weiß: In kaum 24 Stunden wird er positiv getestet werden.

Diese Pandemie ist einfach die Pest, Wahlkampf geht nur unter erschwerten Bedingungen. Keine großen Veranstaltungen, keine Nähe zu den Menschen, die man doch von sich überzeugen will. Und das bei diesen dramatischen und die Welt bewegenden Themen: Putins Krieg gegen die Ukraine und die energiepolitischen Auswirkungen bis in den letzten Winkel auch des kleinen Saarlandes. Die Spritpreise schießen in die Höhe, was Hans zu einem Wutausbruch via Twitter verleitet. Viel Spott erntet er dafür, aber das Video wird zwei Millionen Mal angesehen. Das muss man erst mal schaffen.

Auch die Strompreise klettern in die Höhe, für das Land mit der Stahlindustrie ein echtes Problem. Und Corona ist auch noch nicht überwunden. Inzidenzen sind hoch, Krankenhäuser stöhnen – und Schutzmaßnahmen fallen, weil es die FDP im Bund in der Ampel von Kanzler Olaf Scholz (SPD) durchgedrückt hat.

Die Erwartungen der Bundesparteien sind hoch

Hans und Rehlinger stehen unter enormem Druck. Die Erwartungen ihrer Bundesparteien sind hoch. Rehlinger hat Chancen, die Macht der seit 23 Jahren im Saarland regierenden CDU zu brechen, die SPD im Bund wünscht sich aber eine rot-grün-gelbe Koalition, um eigene Projekte besser durch den Bundesrat zu bringen. Dann sei zu befürchten, dass die Ampel von Berlin bis Saarbrücken durchregiert, warnt Hans. Rehlinger bekundet aber große Sympathie für die große Koalition.

Die Bundes-CDU mit ihrem neuen – und familiär im Saarland verwurzelten – Vorsitzenden Friedrich Merz baut schon einmal vor, dass es sich klar um eine Landtagswahl mit saarländischen Themen handele. Das bedeutet so viel wie: Merz sei nicht Mitschuld, wenn Hans verliert. Die noch größere Sorge der CDU ist aber, dass das kleine Saarland dann wieder einen großen Trend für die nächsten Landtagswahlen setzt. Im Mai wird in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen und i Oktober in Niedersachsen gewählt. Das Wahljahr 2017, als das Saarland der Vorbote wurde, ist allen in Erinnerung.

Damals stoppte CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer an der Saar die Euphorie für SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Ihre Aussichten waren nicht rosig, aber dann startete sie dieses Manöver: Entweder bleibe sie Ministerpräsidentin oder sie steige aus der Landespolitik aus. Sie gewann. Es war der Anfang vom Ende von Schulz. Die CDU mit Daniel Günther kippte die SPD in Kiel, und CDU-Mann Armin Laschet gewann gegen Hannelore Kraft in Düsseldorf, schließlich verlor die SPD wieder die Bundestagswahl. Jetzt möchte sie sich revanchieren.

Hans und Rehlinger selbst haben ein gutes Verhältnis zueinander. Es wirkt so, als würden sie gern als Koalitionäre zusammenbleiben. Hans sagt, „eine Dreier-Koalition wäre für das Saarland in der jetzigen Umbruchszeit keine Lösung“. Rehlinger erklärt, sie sei keine Freundin von Experimenten. Nur will sie, die 2017 klar gegen Kramp-Karrenbauer verloren hatte, nach fast 20 Jahren in der Landespolitik und davon zehn Jahren als Ministerin jetzt selbst auf den Chefsessel. Und Hans, der das Amt von „AKK“ in der laufenden Wahlperiode übernommen hatte, will sich erstmals als Spitzenkandidat beweisen.

Hans hat nicht viel anderes als die Landespolitik

Der 44-Jährige kann den Saarländern aber nicht wie Kramp-Karrenbauer mit seinem Ausstieg aus der Landespolitik drohen. Er hat nicht viel anderes als diese Politik, und er ist nicht so verhaftet, wie es Kramp-Karrenbauer war. Bevor sie Ministerpräsidentin wurde, war sie elf Jahre als Ministerin in so gut wie allen Ressorts.

Eine solche Karriere hat wiederum Rehlinger vorzuweisen: Sie war schon Ressortchefin für Justiz, Umwelt und Verbraucherschutz und führt seit Jahren das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr. Hans ist seit 2009 Landtagsabgeordneter und war von 2015 bis 2018 Fraktionschef, einen Ministerposten hatte er nie. Stellvertretender Parteichef wollte er – anders als Rehlinger – nicht werden.

Hans sagt dem RND über Rehlinger, er schätze an ihr, dass sie immer eine verbindliche Form der Zusammenarbeit gefunden hätten. Rehlinger sagt über Hans: „Tobias ist ein sehr freundlicher, aufgeschlossener und fast immer gut gelaunter Mensch.“ So geht er auch durch die Fußgängerzone von Saarbrücken. Er macht Straßen-Wahlkampf.

Eine Frau beklagt sich, sie habe ihm schon vor einem Jahr einen Brief geschrieben, aber keine Antwort bekommen. Eine Cafébetreiberin erzählt, dass die Stadt ihr keine Dachterrasse für den Ausschank genehmige, andere freuen sich über ein Gespräch, wieder andere grüßen, bleiben aber nicht stehen, ein Pärchen aus Asien bittet um ein Selfie. Immer freundlich, immer lächeln. Ringen um jede Stimme. Kein Spaziergang.

Die Grünen hatten sich in den vergangenen Monaten ziemlich zerlegt

Die Grünen sind mit ihrem Stand in Sichtweite. José Rodriguez vom Bezirksrat Mitte beobachtet genau, dass die CDU auch Waffeln verteilt. Er hat normalerweise vegane Gummibärchen dabei, aber heute muss der geistige Inhalt reichen. Er sagt, vielleicht komme es ja zu Rot-Grün, wenn FDP und Linke nicht in den Landtag einzögen.

Schwarz-Grün sei zahlenmäßig eher unwahrscheinlich. Dafür, dass sich die Landesgrünen ziemlich zerlegt haben in den vergangenen Monaten und erst auf den letzten Drücker die Juristin Lisa Becker zur Spitzenkandidatin gemacht haben, tritt er ganz schön selbstbewusst auf. Keine Probleme bei den Grünen? „Nee!“ Alles bestens. Wahlkampf-Wahrheit.

Zurück zur Arbeitskammer. Hans ist der einzige Mann in der Runde – sozusagen in einer „Elefantinnen“-Runde. Sie gehen pfleglich miteinander um. Hans, Rehlinger, Becker, die Unternehmerin Angelika Hießerich-Peter von der FDP und die Linken-Landesvize Barbara Spaniol lassen sich ausreden, ergänzen sich, pflichten sich auch bei.

Wann kommt das E-Auto? Woher kommt der Strom für die E-Mobilität? Wann wird Wasserstoff die Energie der Zukunft? Was regelt der Markt? Wie grün kann die Stahlindustrie im Saarland werden? Werden wir frieren müssen für Frieden in der Ukraine? In diesen Zeiten ist die Weltpolitik auch Landespolitik im Saarland. Einspruch könnten die Fünf brav mit einem Kärtchen eingelegt, machen sie aber kaum. Die AfD ist nicht dabei, sie hat keine Landesliste und deshalb auch keinen Spitzenkandidaten.

Was passiert mit der Linken nach dem Austritt von Lafontaine?

Nach den jüngsten Umfragen können FDP und Grüne nicht sicher, dass sie diesmal den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Und die Linke könnte nach dem kürzlichen Austritt ihres langjährigen Frontmannes Oskar Lafontaine rausgewählt werden. Am stärksten von den kleinen Parteien wird die AfD mit sechs Prozent eingeschätzt. Deshalb kann es am Sonntag auch noch die ganz große Überraschung geben: SPD-Alleinregierung? Drei-Parteien-Parlament? GroKo gegen AfD? Oder doch ein Dreierbündnis?

Ob das gutgehen könnte in einer Regierung mit einem so instabilen Grünen-Verband? Oder mit Jamaika unter Hans? Da wäre allerdings eher die FDP das Problem. Sie hat es der CDU nie verziehen, dass Kramp-Karrenbauer 2012 ausgerechnet zum traditionellen Dreikönigstreffen am 6. Januar ohne Vorwarnung das Jamaika-Bündnis krachen ließ und eine große Koalition einging. Das Verhältnis zur CDU sei nachhaltig gestört, heißt es.

Hans oder Rehlinger – die Entscheidung über die politische Zukunft im Saarland mit Ausstrahlung auf das ganze Land fällt am Sonntagabend zwischen ihnen beiden. Hans sagt: „Gewonnen wird auf den letzten Metern. Das kenne ich vom Ausdauersport.“

CDU-Anhänger kennen aber auch Rehlinger vom Sport – aus ihrer Zeit als Spitzensportlerin der Leichtathletik. Eine Einzelkämpferin sei sie, hart gegen sich selbst. Rehlinger will aber lieber als Teamplayerin dastehen. „Man trainiert gemeinsam und hält zusammen“, betont sie. Doch dann sind da aber noch diese Sätze: „Entweder liefere ich oder nicht.“ Und: „Aber am Startblock steht man allein.“

Was machen sie eigentlich, wenn sie verlieren, wenn alles schiefläuft im Leben? Rehlinger, Mutter eines Sohnes, sucht Ablenkung auf ihrer Obstwiese, Schäferhündin Mücke ist dabei. Hans geht in den Stall. „In schwierigen Lebensphasen – Abschied, Krankheit, Tod – zieht es mich zum Pferd“, sagt er. Vier Araberpferde hat er. Sie erden, sie trösten, sie gehören zur Familie, erklärt der dreifache Familienvater. Und er hat bei ihnen noch dies: das Gefühl von Freiheit.

Von Kristina Dunz/RND