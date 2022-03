WHO: Millionen Menschen in Ukraine von medizinischer Versorgung abgeschnitten

Genf, Kopenhagen. Der seit einem Monat tobende Krieg Russlands in der Ukraine hat laut den UN verheerende Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. Millionen Menschen seien von dringend benötigten Behandlungen und medizinischer Versorgung abgeschnitten, warnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag in Kopenhagen.

+++ Alle aktuellen News und Informationen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog. +++

Seit Beginn des russischen Militärangriffs am 24. Februar bis Dienstag seien 64 militärische Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen registriert worden, hieß es. Dabei seien 15 Menschen getötet und 37 weitere verletzt worden. Die Angriffe seien ein Bruch des humanitären Völkerrechts, vernichteten lebenswichtige Infrastruktur und zerstörten die Hoffnung vieler kranker Menschen, sagte Jarno Habicht, WHO-Repräsentant in der Ukraine.

Fast 1.000 Krankenhäuser, Arztpraxen und andere Gesundheitseinrichtungen liegen den Angaben nach in Frontnähe oder in Gebieten, die von der angreifenden russischen Armee kontrolliert werden. Die Einrichtungen hätten die Behandlung chronischer Krankheiten praktisch eingestellt, erklärte die WHO. Ärzte und Personal in Kliniken in anderen Landesteilen müssten sich nun ausschließlich um Kriegsverletzte kümmern.

Weiter sei rund die Hälfte der Apotheken des Landes geschlossen und könne somit keine Medikamente mehr anbieten, hieß es. Zudem sei die Impfkampagne gegen Covid-19 praktisch zum Erliegen gekommen. Vor dem Krieg seien rund 50.000 Menschen pro Tag geimpft worden. Die Ukraine habe ohnehin eine der niedrigsten Impfraten in Europa. Das Regionalbüro Europa der WHO hat seinen Sitz in Kopenhagen.

RND/epd