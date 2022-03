March 23, 2022, Mariupol, Ukraine: A column of tanks marked with the Z symbol stretches into the distance as they proceed northwards along the Mariupol-Donetsk highway. The battle between Russian / Pro Russian forces and the defencing Ukrainian forces lead by Azov battalion continues in the port city of Mariupol. Mariupol Ukraine - ZUMAs197 20220323_zaa_s197_172 Copyright: xMaximilianxClarkex Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Russische Armee will sich künftig auf „Befreiung“ des Donbass konzentrieren Die russischen Streitkräfte konzentrieren sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau auf die völlige „Befreiung“ des Donbass. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur Ifax. Die ersten bei dem militärischen „Sondereinsatz“ in der Ukraine gesetzten Ziele seien erreicht und die „ukrainischen Kampfeinheiten in bedeutendem Umfang reduziert worden“, sagte der stellvertretende Generalstabschef Sergej Rudskoj. Damit könne die Armee künftig „den Großteil ihrer Anstrengungen auf das Hauptziel richten: Die Befreiung des Donbass“. +++ Alle News und Entwicklungen in der Ukraine-Krise in unserem Liveblog +++ Generell werde nicht ausgeschlossen, verbarrikadierte ukrainische Städte zu stürmen, so das Ministerium laut Ifax. Auch die Nachrichtenagentur AFP meldet eine Abkehr Russlands von seinen bisherigen Kriegszielen. Für die „Spezial-Operation“ in der Ukraine habe das Ministerium zwei Optionen erwogen: entweder innerhalb der Separatisten-Gebieten im Donbass oder im gesamten Territorium der Ukraine. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte die prorussischen Separatistenregionen Donezk und Luhansk im Donbass vor seinem Angriffskrieg in der Ukraine als „unabhängige“ Volksrepubliken anerkannt. Am 24. Februar begann Putin dann seine sogenannte Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk, weitete den Vormarsch dann jedoch auf die gesamte Ukraine aus. Als Ziele der russischen Invasion in der Ukraine hatte der Kreml bislang noch die angebliche Entmilitarisierung und die Entnazifizierung des Nachbarlandes genannt. RND/hyd