FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - MARCH 25: German Interior Minister Nancy Faeser (L) and German Foreign Minister Annalena Baerbock (R) greet Ukrainian refugees arriving from Moldova at Frankfurt Airport on March 25, 2022 in Frankfurt, Germany. Moldova, one of the poorest countries in Europe, has taken in over 100,000 refugees from Ukraine. Germany is providing assistance to ease the burden. (Photo by Ronald Wittek - Pool/Getty Images) Quelle: Getty Images

Baerbock und Faeser empfangen ukrainische Kinder mit Süßigkeiten Erstmals hat ein Flugzeug Ukraine-Geflüchtete aus dem Nachbarland Moldau direkt nach Deutschland gebracht. Zum Start der Luftbrücke landete am Freitag in Frankfurt der erste Evakuierungsflug mit 134 Passagieren. Empfangen wurden die Geflüchteten von Außenministerin Annalena Baerbock und Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Mit Süßigkeiten hießen sie ukrainische Kinder, die vor dem Krieg fliehen mussten, in Deutschland willkommen. Die Geflüchteten sollen mit Bussen zur Erstaufnahme nach Bitburg in der Eifel in Rheinland-Pfalz gebracht werden. Laut Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte sich dieses Bundesland bereiterklärt, die vor dem Krieg in ihrer Heimat Geflohenen aufzunehmen. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine sind Millionen Menschen auf der Flucht gen Westen. Deutschland hatte der Republik Moldau, dem kleinsten und wirtschaftlich schwächsten Nachbarland der Ukraine, angeboten, bis zu 2500 Geflüchtete direkt zu übernehmen. Auch weitere Bundesländer sagten eine Erstaufnahme zu. Faeser erklärte, Deutschland könne „ein Drehkreuz für die gerechte Verteilung in Europa“ werden. Der Bund arbeite intensiv an weiteren Flugverbindungen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bezeichnete den Evakuierungsflug als „ein leuchtendes Zeichen von Menschlichkeit in dieser dunklen Zeit“. Menschen, die alles verloren hätten, sollten wieder Hoffnung und die „Chance auf ein Leben in Frieden und Normalität“ bekommen. Im Fokus der Evakuierungsaktion stehen nach Angaben des Bundes insbesondere Menschen mit Behinderungen, Verwundete oder ernsthaft Erkrankte sowie alleinreisende Mütter mit Kindern und Ältere. RND/hyd/epd