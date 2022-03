Ex-Nato-General Domröse erklärt: Was bringt ein Raketenschutzschirm über Deutschland wirklich?

Herr Domröse, wie lange würde es dauern, bis eine Rakete aus Russland in Deutschland einschlägt?

Eine Überschallrakete schafft die Strecke von Moskau nach Berlin innerhalb einer halben Stunde. Wenn die Rakete deutlich näher an Deutschland abgefeuert wird, ist auch eine Viertelstunde bis zum Eintreffen realistisch. Bei einer Hyperschallrakete, wie der „Kinschal“, bleiben dagegen nur wenige Minuten Zeit.

Die Bundesregierung prüft jetzt laut Medienberichten die Anschaffung des Raketenschutzschirms „Iron Dome“ mit Arrow-3-Raketen. Was kann dieser Schutzschirm?

Bei solchen Flugabwehrsystemen gibt es eine Kette von Radaranalagen an den Grenzen, um Raketen und andere Flugobjekte zu erkennen. Wenn ein feindliches Objekt auf dem Radar erscheint, wird eine Boden-Luft-Rakete losgeschickt, um das Objekt in der Luft zu zerstören. Die Herausforderung dabei ist, dass die Rakete schneller als das feindliche Objekt sein muss. In Israel funktioniert dieses Abwehrsystem gegen traditionelle Raketen seit Jahren hervorragend.

Wäre das auch etwas für Deutschland?

Wenn Russland Hyperschallwaffen einsetzt, kann kein Schutzschirm der Welt etwas dagegen ausrichten. Es gibt derzeit kein Abwehrsystem, das Raketen mit einer solchen Geschwindigkeit entdecken und dann auch noch abfangen kann. Das klappt auch mit den Arrow-3-Raketen noch nicht, wie ich gehört habe. Deutschland würde also etwas kaufen, was derzeit gegen eine Kinschalrakete wahrscheinlich nicht zuverlässig wirkt. Außerdem wäre ein solches Abwehrsystem auch nicht State of the Art, denn Arrow 3 gibt es schon viel länger als die Hyperschallwaffen.

Warum eignet sich das System denn für Israel, aber nicht für Deutschland?

Israel ist an der schmalsten Stelle elf Kilometer breit und deshalb leichter zu schützen. Der Iron Dome dort schützt aber auch nur die größeren Städte und nicht das gesamte Land. Außerdem muss das Abwehrsystem in Israel auch nicht Hyperschallwaffen abwehren, sondern nur die viel langsameren Mörserraketen der Huthi-Rebellen, Iraner, Terroristen und Palästinenser. Gegen Hyperschallraketen hätte auch der Schutzschirm von Israel keine Chance. Und es gibt noch ein Problem …

… und zwar?

Sie wissen gar nicht, wo die Hyperschallrakete abgeschossen wurde und wo sie einschlagen wird. Diese neuen Raketen haben eine unvorhersehbare Flugbahn und fliegen auch sehr hoch. Sie sehen diese Raketen frühestens bei Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, und dann ist es schon zu spät. Sie müssten mit den Abwehrwaffen eine Art Netz aufspannen und hoffen, dass die Rakete tatsächlich in diesem Bereich ankommt. Aber es ist gut möglich, dass die Rakete am Ende in Paris statt in Köln landet.

Angeblich würden drei Radargeräte des Typs „Green Pine Radar“ für einen vollständigen Schutz in Deutschland und einigen Nachbarstaaten ausreichen. Stimmt das?

Das halte ich für unrealistisch, denn allein zum Schutz des Suezkanals werden zwei bis drei Radargeräte benötigt. In Deutschland benötigen wir deutlich mehr Radargeräte, um früh genug feindliche Objekte zu identifizieren.

Dabei sollen diese drei Geräten sogar Polen, Rumänien und das Baltikum schützen.

Dafür benötigt man ein sogenanntes „Taktisches Luftverteidigungssystem“. Das ist deutlich größer als die Systeme mit den aktuellen Radargeräten. Aber dieses große Luftverteidigungssystem wurde von den USA nicht weiterentwickelt, weil es viel zu teuer ist. Hier müssen Sie mit Kosten von etwa 15 Milliarden US-Dollar rechnen. Außerdem brauchen Sie Schiffe, auf denen die Radargeräte platziert sind. Ein solches Abwehrsystem wäre zwar optimal, ist aber kurzfristig nicht realisierbar. Denn das gibt es schlichtweg gar nicht auf dem Markt, müsste erst einmal entwickelt und getestet werden. Vor 2030 würde es das nicht geben.

Wie könnte Deutschland denn kurzfristig seinen Luftraum schützen?

Es gibt gute Systeme für den Nahbereich, die gut erprobt sind: In Deutschland werden die Raketen IRIS-T hergestellt, mit einer effektiven Reichweite von 40 Kilometern und einer Höhenabdeckung von 20 Kilometern. Damit lassen sich Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber, Anti-Radar-Flugkörper, Marschflugkörper, Präzisionsbomben, Drohnen und große Artillerie zerstören.

Und wie sollte Deutschland langfristig am besten vorgehen?

Langfristig müssen wir die alten Planungen der „Theatre ballistic missile defense“ der Nato mit See-, Land- und Luftstreitkräften wieder hervorholen. Das kann ein Land nicht allein, da sprechen wir über ein riesiges europäisches Sicherheitsprojekt mit umfassendem Luftverteidigungssystem, vom Nächstschutz bis zum Hypersonic System zur Abwehr von Hyperschallwaffen.

Von Sven Christian Schulz /RND