Leiter von Islamkolleg fordert staatliche Bezahlung von Imamen

Freiburg. Der Leiter des Islamkollegs Deutschland, Esnaf Begic, hält eine staatliche Bezahlung von Imamen für sinnvoll. „Die Politik kann nicht den Stopp des Imports von Imamen aus dem Ausland fordern, ohne Alternativen anzubieten“, sagte Begic der Zeitschrift „Herder Korrespondenz“ im April. Der deutsche Staat könnte trotz seiner verfassungsrechtlich verankerten religiösen Neutralität die Bezahlung der Imame und des übrigen religiösen Personals zumindest teilweise übernehmen.

Die allermeisten Moscheegemeinden seien noch nicht in der Lage, entsprechende Löhne anzubieten, fügte Begic hinzu. Einige positive Ansätze gebe es in den diesbezüglichen Gesprächen mit unterschiedlichen politischen Akteuren in Deutschland schon, sagte der Leiter des Islamkollegs: „Wir hoffen, dass sich das konkretisieren und in die Praxis umsetzen lässt.“

Im Islamkolleg Deutschland mit Sitz in Osnabrück können sich muslimische Theologinnen und Theologen in deutscher Sprache und vom deutschen Staat gefördert auf ihren Dienst in den Moscheegemeinden vorbereiten lassen. Das in dieser Form bundesweit einzigartige Kolleg wurde von muslimischen Gemeindeverbänden, Theologen, Wissenschaftlern und muslimischen Personen des öffentlichen Lebens Ende 2019 gegründet.

RND/epd