Corona-Bürgertests bleiben bis Ende Juni kostenlos

Der Anspruch auf kostenfreie Bürgertests ist am Donnerstag erneut verlängert worden. Bis zum 30. Juni 2022 stehen damit jedem Bürger weiterhin kostenfreie Corona-Tests zu. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums unter Karl Lauterbach (SPD) hervor.

Gestrichen wurde in der am Donnerstag in Kraft getretenen Version jedoch eine Ausnahmen-Regelung für bestimme Personengruppen, die nach Angaben der „Pharmazeutischen Zeitung“ in Planung war. So sei zuvor überlegt worden, den Anspruch auf kostenlose Corona-Tests für Kinder, Geflüchtete aus der Ukraine oder Personen, die sich in Hotspot-Regionen mit 3G-Regeln aufhalten, bis Ende Oktober 2022 zu verlängern. Diese Ausnahme wurde in der aktuell gültigen Fassung vom Bundesgesundheitsministerium wieder kassiert.

RND/hyd